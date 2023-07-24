ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على ميلان وديًا (فيديو)

قلب ريال مدريد تأخره أمام ميلان إلى فوز مثير، بنتيجة (3-2)، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، صباح يوم الاثنين، على ملعب روز بول، خلال المعسكر الإعدادي المقام في أمريكا.

وتقدم ميلان على ريال مدريد بهدفين عن طريق فيكايو توموري ولوكا روميرو في الدقيقتين الـ 25 و42.

واستطاع فيدي فالفيردي أن يسجل هدفي التعادل في الدقيقتين الـ 57 و60 بعدما أطلق تسديدتين من خارج منطقة الجزاء.