ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على ميلان وديًا (فيديو)
قلب ريال مدريد تأخره أمام ميلان إلى فوز مثير، بنتيجة (3-2)، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، صباح يوم الاثنين، على ملعب روز بول، خلال المعسكر الإعدادي المقام في أمريكا.
وتقدم ميلان على ريال مدريد بهدفين عن طريق فيكايو توموري ولوكا روميرو في الدقيقتين الـ 25 و42.
واستطاع فيدي فالفيردي أن يسجل هدفي التعادل في الدقيقتين الـ 57 و60 بعدما أطلق تسديدتين من خارج منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة الـ 84 سجل البرازيلي فينيسوس جونيور هدف الفوز للريال بعدما تلقى كرة من لوكا مودريتش وتسلمها ليدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة في الشباك.
وشارك لاعبو الصفقات الجديدة التي عقدها الناديان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعلى رأسهم جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، ولوكا روميرو لاعب ميلان.
ويواجه ريال مدريد خلال المعسكر أندية مانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.
وكان هذا الظهور الأول للفريقين بعد انتهاء الموسم السابق، الذي أنهاه الريال بالفوز بكأس ملك إسبانيا، فيما اكتفى بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الذي ذهب لقبه لنادي برشلونة.
أما نادي ميلان، فقد نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ سنوات، وأنهى موسمه في المركز الرابع بالدوري الإيطالي.