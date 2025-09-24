منصب مهم.. أول تحرك من الأهلي السعودي بعد السقوط أمام بيراميدز

بدأت إدارة النادي الأهلي السعودي تحركاتها، للتعاقد مع أحد المسؤولين الرياضيين البارزين في البرتغال، وذلك سعياً للاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير القطاع الإداري بالفريق.

ووفقاً لتقارير صحفية برتغالية، فإن مسؤولي النادي الأهلى السعودي يفاوضون حالياً روي بيدرو براز، المدير الرياضي، الذي يستعد للرحيل من منصبه في نادي بنفيكا البرتغالي.

الأهلي "بطل نخبة آسيا" ودع بالأمس بطولة القارات للأندية، بعد هزيمته أمام بيراميدز المصري "بطل إفريقيا" بنتيجة (3-1)، على ملعب "الإنماء" بجدة.

وأفادت شبكة "cabin desportiva" أن النادى السعودي فى محادثات مع روي بيدرو براز، إذ يسعى لإقناع المدير الرياضي البرتغالي الخبير في كرة القدم الأوروبية بالانضمام إلى المشروع الأهلاوي، بالفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الأهلى سبق وأن حاول أيضاً التعاقد مع فيديريكو فارانداس، من سبورتينغ لشبونة، لتولى نفس المنصب، ولكن المفاوضات معه لم تنجح.

وذكرت تقارير أخري أن المدير الرياضي لبنفيكا كان قد حضر مباراة الأهلي والهلال، يوم الجمعه الماضي والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين (3/3)، حيث شوهد وهو يتابع اللقاء باهتمام.

ولم تكشف التقارير الصحفية بعد عن موقف روي بيدرو براز من العرض السعودي، إذا ينتظر اختيار المشروع الأفضل، ولكن مستقبله فى الدوري البرتغالي أصبح محل شك.

ورفض روي بيدرو البالغ من العمر 47 عاما، والذي تولي منصبه في يونيو 2021، العديد من العروض الأخري في الأسابيع الأخيرة.