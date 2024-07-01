بعد تحديد اثنتين.. تعرف على مواعيد ومواجهات ربع نهائي يورو 2024
أسدل الستار على اليوم الثاني من منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تقام حاليًا في ألمانيا.
وانطلقت منافسات ثمن نهائي البطولة القارية مساء السبت بفوز منتخب سويسرا على حساب إيطاليا بنتيجة 2-0 ليودع حامل اللقب مبكرًا.
وتقدم منتخب ألمانيا صاحب الأرض بفوز مثير على حساب الدنمارك بنتيجة 2-0.
وفاز منتخب إنجلترا على حساب سلوفاكيا بنتيجة 2-1 بعد امتداد اللقاء للوقت الإضافي.
وتغلب منتخب إسبانيا على جورجيا بنتيجة 4-1 في نفس المرحلة ليصعد لاروخا إلى ربع النهائي.
وتنطلق منافسات ربع النهائي يوم الجمعة المقبل بمواجهة منتخبي إسبانيا وألمانيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بمدينة شتوتغارت.
وتقام مباراة إنجلترا وسويسرا يوم السبت المقبل في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في دور الثمانية.
وتستكمل مباريات ثمن النهائي مساء الاثنين بمواجهتي فرنسا وبلجيكا ثم يلتقي منتخب البرتغال منافسه سلوفينيا.
ويسدل الستار مساء الثلاثاء على ثمن النهائي بمواجهتي رومانيا وهولندا كما يلعب النمسا ضد تركيا.