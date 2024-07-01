بعد تحديد اثنتين.. تعرف على مواعيد ومواجهات ربع نهائي يورو 2024

أسدل الستار على اليوم الثاني من منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تقام حاليًا في ألمانيا.

وانطلقت منافسات ثمن نهائي البطولة القارية مساء السبت بفوز منتخب سويسرا على حساب إيطاليا بنتيجة 2-0 ليودع حامل اللقب مبكرًا.

وتقدم منتخب ألمانيا صاحب الأرض بفوز مثير على حساب الدنمارك بنتيجة 2-0.