وحش ليفربول الذي يحدد المعايير.. ماك أليستر يكشف فشله في تقليد محمد صلاح

كشف الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، نجم ليفربول، أسرارًا مثيرة عن مسيرة أسطورة النادي محمد صلاح، ونسق حياته اليومي في فريق الريدز وداخل غرف تغيير الملابس.

وأبدى النجم الأرجنتيني، الذي أسهم في تتويج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إعجابه ليس فقط بما يقدمه صلاح في مباريات ليفربول، وإنما خلال حياته اليومية وتدريباته واستعداداته للمباريات، قائلا: "محمد صلاح هو "سقف" اللاعبين في ليفربول، هو أعلاهم وهو من يحدد المعايير".

وتابع لاعب الوسط، خلال مقابلة صحفية مع شبكة "The players tribune": "إنه أفضل محترف شاهدته في حياتي، إنه وحش".

أسهم محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول صيف 2017 في أن يستعيد ليفربول أمجاده في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إذ قاد فريقه للتتويج في مناسبتين بالدوري 2020 و2025 وفي الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 2019.

وأشاد ألكسيس ماك أليستر بالتزام محمد صلاح وعقليته الاحترافية العالية، مضيفا: "مو (محمد صلاح)، إنه مضحك للغاية، لعدة أسابيع، حاولت فعلاً أن أذهب إلى الصالة الرياضية قبله، لكن كان الأمر مستحيلاً".

وتابع: "كان دائماً هناك بالفعل في أحد الأيام، سألته: "لكن يا مو.. متى تنام؟" فأجاب قائلا: "لا أحب أن أنام أكثر من سبع ساعات، أشعر بالتعب عند النوم أكثر من ذلك".

وقال ماك أليستر عن انتقاله للريدز في 2023: "فزتُ بكأس العالم 2022، لكنني لم أكن نجمًا على الإطلاق، أوضح لي يورغن كلوب آنذاك أنه يريدني بشدة في ليفربول، لأنني أذكّره قليلًا بغوندوغان، الذي طوره في دورتموند".

وانتقل لاعب الوسط الأرجنتيني إلى ليفربول قادمًا من مواطنه برايتون في موسم 2023 ـ 2024 بصفقة ناهزت 42 مليون يورو حتى يونيو 2028.

وخاض أليستر 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وأحرز 5 أهداف كما صنع 5، أما محمد صلاح فقد شارك في 31 مباراة وأحرز 29 هدفًا، في صدارة هدافي المسابقة.