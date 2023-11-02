ماركا: لاعبو ريال مدريد متأكدون من التعاقد مع مبابي

وأفادت "ماركا" بأن باريس سان جيرمان ما زال يحاول تغيير الوضع، لكن كل من له علاقة مباشرة مع الفريق يوضح أن استمرار مبابي أكثر من معقد.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع الحالي هو ما كان في 2021، مع تبقي شهرين على حرية مبابي في التفاوض مع أي فريق دون إذن أو موافقة باريس سان جيرمان.

واحتل مبابي مقعدًا خلفيًّا في حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين الماضي في باريس، إذ وصل متأخرًا وغادر مبكرًا، وهذا ما أثار مزيدًا من الغموض حول مستقبله.