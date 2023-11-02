ماركا: لاعبو ريال مدريد متأكدون من التعاقد مع مبابي
قالت صحيفة "ماركا" إن لاعبي ريال مدريد متأكدون من انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي للفريق الصيف المقبل.
وذكرت الصحيفة أنه في غرفة تبديل ملابس لاعبي ريال مدريد يعتبرون أن التعاقد مع مبابي أمر مفروغٌ منه.
كما يعتقد الوكلاء واللاعبون والصحفيون الذين تواجدوا في "مسرح شاتليه" حيث أقيم حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين الماضي، والبيئة المحيطة باللاعب أن وصول مبابي إلى سانتياغو برنابيو مؤكد في يونيو 2024.
وأفادت "ماركا" بأن باريس سان جيرمان ما زال يحاول تغيير الوضع، لكن كل من له علاقة مباشرة مع الفريق يوضح أن استمرار مبابي أكثر من معقد.
وأوضحت الصحيفة أن الوضع الحالي هو ما كان في 2021، مع تبقي شهرين على حرية مبابي في التفاوض مع أي فريق دون إذن أو موافقة باريس سان جيرمان.
واحتل مبابي مقعدًا خلفيًّا في حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين الماضي في باريس، إذ وصل متأخرًا وغادر مبكرًا، وهذا ما أثار مزيدًا من الغموض حول مستقبله.
وكان مبابي قريبًا من الانضمام لريال مدريد في يونيو 2022 حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي أقنعه في التجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب إمكانية التجديد لموسم ثالث.
لكن مبابي قال في يونيو الماضي إنه لن يفعّل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان؛ ما يعني رحيله في يونيو المقبل.
ورغم ذلك فقد قالت "ماركا" إن مسؤولي ريال مدريد يريدون الابتعاد عن ضرورة التعاقد مع لاعب لا يزالون غير قادرين على الحديث عنه ولا يثقون به بشكل كامل أيضًا.
وأوضحت أن الشيء الغريب هو أن لاعبي ريال مدريد يعتبرون وصول مبابي أمرًا مفروغًا منه، وحتى فينيسيوس جونيور نفسه أعلن أنه يتطلع للعب مع مبابي، وتم التقاط صورة لرودريغو مع مبابي.
وأكدت الصحيفة أن العلاقة بين باريس سان جيرمان ومبابي ليست جيدة، رغم أن ريال مدريد يعتقد أن الإدارة القطرية ستراهن مرة أخرى بقوة، ولهذا السبب لا يريد ريال مدريد إظهار أي ضعف أمام مبابي.
واحتل مبابي المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023 خلف ليونيل ميسي الذي حصل على الجائزة للمرة الثامنة، وإيرلينغ هالاند الذي احتل المركز الثاني.