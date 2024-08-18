اقترب نادي الشباب السعودي من حسم صفقة الأردني موسى التعمري نجم مونبيلييه الفرنسي.

وكشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن اقتراب الشباب من التوصل لاتفاق نهائي لضم موسى التعمري في الموسم المقبل لتدعيم الخط الأمامي.

ويلعب موسى التعمري صاحب الـ 27 عامًا مع فريقه الفرنسي منذ صيف 2023، وخاض بقميص مونبيلييه 27 مباراة، وسجل 5 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ولعب التعمري من قبل لأندية الجزيرة الأردني وأبويل نيقوسيا القبرصي ولوفن البلجيكي قبل انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

وخاض النجم الأردني 70 مباراة دولية بقميص النشامى، وسجل 21 هدفًا، وساهم بقوة في وصول المنتخب الأردني إلى وصافة كأس آسيا في نسختها الماضية.

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وارتبط اسم التعمري مؤخرًا باهتمام عدة أندية سعودية من أجل ضمه في الموسم المقبل، ولكن الشباب أبدى رغبة جادة في حسم الصفقة.

ونجح نادي الشباب في حسم عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم نادي الاتحاد السعودي السابق في صفقة انتقال حر.

وتعاقد الشباب أيضًا مع الإيطالي المخضرم جيانلوكا بونافينتورا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فيورنتينا، كما تعاقد مع هارون كمارا مهاجم الاتحاد السعودي.