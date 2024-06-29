"جسده كله عضلات".. تصريح مثير من نجم النصر السعودي بشأن رونالدو

أشاد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، بالجاهزية البدنية لزميله في الفريق، أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائلا إن "رونالدو لا يزال متحمسا وجاهزا للغاية رغم تجاوزه التاسعة والثلاثين من العمر.

وقال تاليسكا، في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، اليوم السبت: "رونالدو لديه شهادة في التغذية، هل رأيتم جسد رونالدو؟ يبدو كتلة من العضلات!" مضيفا أنه منبهر بشدة بعضلات زميله الذي سجل 50 هدفًا الموسم الماضي في سن 39 عامًا؛ ما يؤكد جاهزيته وتحمسه لمزيد من التألق على ملاعب كرة القدم، وفقا لتاليسكا.

وتابع اللاعب البرازيلي: "إنه مختلف، هو واحد من الذين يتدربون أكثر وقت ممكن، وهو من بين الذين يصلون مقر التدريبات مبكرًا، ويغادر بعدما يغادر الجميع" وأضاف: "التعامل سهل جدا مع رونالدو، أناديه دائمًا كريس".