الكرة السعودية تهدد برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن وجود 4 لاعبين من فريق برشلونة أصبحوا على رادار عدة أندية سعودية، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونجح الدوري السعودي في اجتذاب عدة لاعبين عالميين الفترة الماضية، أبرزهم: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار داسيلفا، ونغولو كانتي؛ ما جعل البطولة محط أنظار اللاعبين، بسبب القوة المالية التي يتمتع بها دوري روشن.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن هناك 4 لاعبين من برشلونة أصبحوا على رادار الدوري السعودي، وهم: الحارس مارك أندريه تير شتيغن، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، وسيرجي روبيرتو.