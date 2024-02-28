الكرة السعودية تهدد برشلونة
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن وجود 4 لاعبين من فريق برشلونة أصبحوا على رادار عدة أندية سعودية، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ونجح الدوري السعودي في اجتذاب عدة لاعبين عالميين الفترة الماضية، أبرزهم: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار داسيلفا، ونغولو كانتي؛ ما جعل البطولة محط أنظار اللاعبين، بسبب القوة المالية التي يتمتع بها دوري روشن.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن هناك 4 لاعبين من برشلونة أصبحوا على رادار الدوري السعودي، وهم: الحارس مارك أندريه تير شتيغن، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، وسيرجي روبيرتو.
وأشار التقرير، إلى أن الفريق الكتالوني يحتاج للأموال بقوة لتمويل الصفقات الجديدة في ظل أزمته الحالية، رغم أهمية الرباعي بالنسبة للفريق.
وأضاف التقرير: "ربا يكون رافينيا الأقرب للرحيل، خاصة في ظل تألق لامين يامال صاحب الـ 16 عامًا، الذي ينظر إليه على أنه مستقبل الفريق في مركزه، بينما النجم البرازيلي الذي يمتد تعاقده حتى 2027 قد يكون طوق النجاه لإدارة لابورتا خاصة بعدما تم التعاقد معه بنحو 58 مليونًا بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات، وبالتالي بيعه حاليًّا سيجلب أموالا أكبر خاصة إذا كان العرض سعوديًّا".
ليفاندوفسكي
وأبرز التقرير: "يهتم الدوري السعودي أيضًا بمستقبل روبرت ليفاندوفسكي، البالغ 35 عامًا، ويتبقى له عامان في عقده مع برشلونة، ورغم أن اللاعب يريد الاستمرار، فإنهم في مكاتب كامب نو يعلمون أن وكيل اللاعب البولندي، بيني زاهافي، قد تلقى عروضًا مغرية من السعودية بأرقام ضخمة".
تير شتيغن
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أخيرة، أن شتيغن تلقى بالفعل عرضًا من نادي الاتحاد السعودي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، وأوضحت الصحيفة: "هناك تمسك من برشلونة بالحارس المخضرم لأن اللاعب لديه عقد حتى 2028 ويمثل أهمية كبيرة للفريق في مركزه حاليًّا".
واختتم التقرير: "كان هناك عرض أيضًا وصل للقائد سيرجي روبيرتو، لكن الأخير رد بالرفض التام في الأيام الماضية رغم أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي".