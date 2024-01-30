هل سيشارك صلاح أمام تشيلسي وآرسنال؟

وعن مستقبل صلاح وترنت أرنولد قال كلوب: "هناك ما يكفي من الوقت لكل شيء، هؤلاء اللاعبون يحبون التواجد هنا، لا تنسوا ذلك، كل شيء على ما يرام، لا تقلقوا، الأولاد يحبون هذا المكان، وأنا أعلم ذلك كحقيقة".

وأصيب صلاح خلال فترة تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حيث شارك في أول مباراتين وغاب عن المباراة الثالثة في دور المجموعات، وعن مباراة دور الـ16.

وشارك صلاح في 27 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل فيها 18 هدفا، وصنع 9.

وغادر صلاح للإصابة في الشوط الأول خلال التعادل 2/2 مع غانا في دور المجموعات بكأس أفريقيا، قبل أن يغادر منتخب بلاده البطولة بالخسارة بضربات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وسيلعب ليفربول مع تشيلسي، غدا الأربعاء، في الدوري الإنجليزي، ويوم 25 فبراير في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومنذ فوز تشيلسي 1/0 على ليفربول في مارس 2021، تعادل الفريقان 7 مرات على التوالي في مختلف المسابقات، حُسمت مباراتان منها بضربات الترجيح.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 48 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.