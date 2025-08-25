موعد مباراتي تونس ضد ليبيريا وغينيا الاستوائية بتصفيات المونديال والقناة الناقلة

يخوض منتخب تونس الأول مباراتين شبه حاسمتين على طريق التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وذلك عندما يواجه منتخبي ليبيريا ثم غينيا الاستوائية تواليا يومي 4 و8 سبتمبر المقبل في المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية للمونديال.

ويدخل منتخب تونس في معسكر إعدادي مغلق يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، بعد يومين من إعلان مدربه سامي الطرابلسي قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراتي التوقف الدولي.

ويلعب رفاق علي العابدي يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل ضد المنتخب الليبيري في الجولة السابعة من التصفيات وذلك بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة 20:00 مساء بالتوقيت المحلي أي 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويسافر المنتخب التونسي بعد ذلك إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية لملاقاة الأخير في الجولة الثامنة وذلك يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 بداية من الساعة (14:00) بتوقيت تونس، (الساعة 16.00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل القناة التونسية (الوطنية الأولى) مباراتي تونس ضد ليبيريا ثم ضد غينيا الاستوائية مباشرة وهي قناة مفتوحة.

كما تنقل قنوات SSC الرياضية السعودية المباراتين باعتبارها تملك حقوق نقل منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال وذلك لمشاهديها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان المنتخب التونسي فاز في آخر مباراة له في التصفيات على حساب ضيفه مالاوي بنتيجة (2-0) ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات بفارق 4 نقاط عن ناميبيا صاحب المركز الثاني، أما ليبيريا فتملك 10 نقاط في المركز الثالث، في حين تأتي غينيا الاستوائية في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.