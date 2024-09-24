تحت أنظار علي جاسم.. كومو يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق كومو الصاعد، حديثًا، للدوري الإيطالي فوزه الأول هذا الموسم بعد تغلبه على مضيفه أتالانتا بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة.

وتقدم دافيد زاباكوستا في الدقيقة 18 من عمر اللقاء لصالح أتالانتا، وتعادل غابرييل ستريفيزا في الدقيقة 46 لصالح كومو.

وتقدم سياد كولاسيناك بهدف عكسي لصالح فريق كومو في الدقيقة 54، ثم أحرز أليو فاديرا في الدقيقة 58.

وأحرز أديمولا لوكمان في الدقيقة 90 من ضربة جزاء لصالح أتالانتا، ولكن أصحاب الأرض لم يتمكنوا من العودة للمباراة، وتحقيق التعادل.

وجلس العراقي علي جاسم على مقاعد بدلاء كومو، ولكنه لم يشارك في اللقاء.

وانضم جاسم إلى صفوف كومو قادمًا من الدوري العراقي، ولكنه لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الحالي بعد خوضه دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

ورفع كومو رصيده بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس إلى 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

وتوقف رصيد أتالانتا بقيادة مدربه مانويل غاسبريني عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويتصدر فريق تورينو ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي وأودينيزي.

وودّع تورينو متصدر ترتيب الكالتشيو منافسات كأس إيطاليا من الدور الثاني على يد إمبولي بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء.

وتأهل كالياري على حساب كريمونيزي بنتيجة 1-0، كما تخطى ساسولو عقبة ليتشي بنتيجة 2-0.