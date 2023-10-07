بيلينغهام يحتفل بهدف فينيسيوس قبل دخول الكرة المرمى (صورة وفيديو)

بدا أن الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، واثقا بنسبة كبيرة من تسجيل زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للفريق في شباك أوساسونا، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وسجل بيلينغهام هدفين وقدم أداء رائعا في فوز ريال مدريد 4-صفر على ضيفه أوساسونا اليوم السبت ليرفع رصيده من الأهداف إلى عشرة أهداف في عشر مباريات مع عملاق الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 65 ولعب تمريرة حاسمة استغلها خوسيلو في تسجيل الهدف الرابع من داخل المنطقة في الدقيقة 70.