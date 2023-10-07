بيلينغهام يحتفل بهدف فينيسيوس قبل دخول الكرة المرمى (صورة وفيديو)
بدا أن الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، واثقا بنسبة كبيرة من تسجيل زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للفريق في شباك أوساسونا، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وسجل بيلينغهام هدفين وقدم أداء رائعا في فوز ريال مدريد 4-صفر على ضيفه أوساسونا اليوم السبت ليرفع رصيده من الأهداف إلى عشرة أهداف في عشر مباريات مع عملاق الدوري الإسباني.
وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 65 ولعب تمريرة حاسمة استغلها خوسيلو في تسجيل الهدف الرابع من داخل المنطقة في الدقيقة 70.
وقبل هدف فينيسيوس التقطت عدسات المصورين بيلينغهام وهو يرفع يديه ويحتفل قبل أن تسكن كرة زميله الشباك.
وعلق بيلينغهام على الصورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، قائلا: "لا يوجد شك أبداً في فينيسيوس".
ويتصدر بيلينغهام ترتيب هدافي المسابقة برصيد ثمانية أهداف من سبع مباريات، بفارق ثلاثة أهداف أمام زميله في الفريق خوسيلو ومهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.
وارتفع رصيد ريال إلى 24 نقطة من تسع مباريات، بفارق نقطتين أمام جيرونا الذي تغلب على قادش 1-صفر في وقت سابق اليوم، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 20 نقطة وله مباراة مؤجلة. ويلعب الفريق الكتالوني أمام غرناطة، غدا الأحد.