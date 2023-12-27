هتان النجار: يجب سحب شارة قيادة الاتحاد من كريم بنزيما ومنحها لعبد الرزاق حمد الله
طالب الناقد الرياضي هتان النجار بضرورة سحب شارة قيادة فريق الاتحاد السعودي، من الفرنسي كريم بنزيما ومنحها للمغربي عبد الرزاق حمد الله، خاصة بعد الخسارة الثقيلة للفريق أمام النصر في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.
وتلقى الاتحاد بطل الدوري السعودي، الهزيمة الثالثة على التوالي وواصل سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم بخسارة قاسية أمام النصر 5-2، يوم الثلاثاء، في مباراة قمة مؤجلة فيما استمر فريق العاصمة بهذا الانتصار في مطاردة الهلال المتصدر.
وقال هتان النجار: "المباراة كانت بداية كشف حقيقة مدرب الاتحاد مارسيلو غاياردو، وفشل في قيادة اللقاء، وارتكب خطأ غريبا عندما استبدل زكريا هوساوي خصوصا في ظل مشكلة لديه في خط الدفاع بعد طرد فابينيو".
وأضاف: "هناك مثلث للخذلان في الاتحاد بقيادة رومارينيو إلى جانب كريم بنزيما وكورنادو، ولكم أن تتصورا أن هؤلاء اللاعبين الأجانب الذين يكلفون خزينة الاتحاد مبالغ وقدرها يظهرون بهذا السوء والمستوى الردئ، وللأسف الشديد رومارينيو وكورنادو خذلوا رئيس النادي في هذه المباراة والتي كانت تعتبر مهمة في ظل سلسلة الإخفاقات التي تعرض لها الاتحاد الفترة الماضية".
وتابع: "مستوى كريم بنزيما يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه قائد الفريق، أتمنى أن تسحب شارة القيادة منه وتمنح للمقاتل عبد الرزاق حمدالله الذي أعتذر له لأني سبق وأن انتقدت في هذا المكان؛ لأنه أثبت أنه رجل المواقف الصعبة، كان يقاتل ويدافع ويهاجم ويشعر بقيمة الشعار الذي يرتديه رغم سقوطه مصابا في الشوط الأول، لكنه أصر على الاستمرار وسجل هدفين، وظهر في المواقف الصعبة أكثر من مثلث الخذلان بالفريق".
وتعرض الاتحاد للهزيمة السادسة من 18 حتى الآن في الدوري السعودي ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس، وبفارق 22 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب.
فيما رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفا بفارق سبع نقاط عن الهلال المتصدر.