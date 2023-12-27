هتان النجار: يجب سحب شارة قيادة الاتحاد من كريم بنزيما ومنحها لعبد الرزاق حمد الله

طالب الناقد الرياضي هتان النجار بضرورة سحب شارة قيادة فريق الاتحاد السعودي، من الفرنسي كريم بنزيما ومنحها للمغربي عبد الرزاق حمد الله، خاصة بعد الخسارة الثقيلة للفريق أمام النصر في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.

وتلقى الاتحاد بطل الدوري السعودي، الهزيمة الثالثة على التوالي وواصل سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم بخسارة قاسية أمام النصر 5-2، يوم الثلاثاء، في مباراة قمة مؤجلة فيما استمر فريق العاصمة بهذا الانتصار في مطاردة الهلال المتصدر.

وقال هتان النجار: "المباراة كانت بداية كشف حقيقة مدرب الاتحاد مارسيلو غاياردو، وفشل في قيادة اللقاء، وارتكب خطأ غريبا عندما استبدل زكريا هوساوي خصوصا في ظل مشكلة لديه في خط الدفاع بعد طرد فابينيو".