فالفيردي يكشف السر وراء وضع ضمادة حول يده خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد

كشف فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، السر وراء ظهوره واضعًا ضمادة حول يده اليمنى في مباراة فريقه أمام نظيره ريال سوسيداد، مساء الأحد، التي انتهت بفوز الميرنغي (2-1)، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني بثنائية عن طريق فيدي فالفيردي وخوسيلو.

وقال فالفيردي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "يدي تعرضت للكسر خلال التدريبات أثناء محاولتي الإمساك بأحد اللاعبين، إنها تؤلمني لكن يمكنني مواصلة اللعب".