فالفيردي يكشف السر وراء وضع ضمادة حول يده خلال مباراة ريال مدريد وسوسيداد
كشف فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، السر وراء ظهوره واضعًا ضمادة حول يده اليمنى في مباراة فريقه أمام نظيره ريال سوسيداد، مساء الأحد، التي انتهت بفوز الميرنغي (2-1)، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وكان ريال مدريد أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني بثنائية عن طريق فيدي فالفيردي وخوسيلو.
وقال فالفيردي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "يدي تعرضت للكسر خلال التدريبات أثناء محاولتي الإمساك بأحد اللاعبين، إنها تؤلمني لكن يمكنني مواصلة اللعب".
وتطرق فالفيردي للحديث عن المباراة، قائلًا: "لقد لعبنا العديد من المباريات ولم نسجل في الشوط الأول، وواصلنا المحاولة وسجلنا هدفين، ونستحق الانتصار".
وأضاف: "أنشيلوتي بين الشوطين قال لنا إننا بخير، وهناك مباريات لا تسير فيها الأمور على ما يرام، ولحسن الحظ تمكنا من قلب النتيجة".
وعن تسجيله الهدف الأول، أوضح: "لا أصدق ذلك، أنا سعيد، وأي شيء يمكنني القيام به لمساعدة الفريق يجعلني سعيدًا".
وأردف: "خوسيلو نجم، وهو موجود دائما لمساعدتنا، وفي الشوط الأول لم يتمكن من التسجيل، لكنه ضغط وبذل جهدًا كبيرًا، ولحسن الحظ تمكن أخيرًا من زيارة الشباك".
بهذا الفوز استعاد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.