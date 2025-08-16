جيسوس استبعده.. عروض تركية لإنقاذ نجم النصر السعودي

تلقى النجم أوتافيو أحد أبرز نجوم نادي النصر السعودي، عروضا تركية ومحلية، بعد خروجه من حسابات البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق.

وكشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي الدرعية يسعى للتعاقد مع أوتافيو لتعزيز صفوفه، فيما تحاول أندية تركية الدخول على الخط لإقناع اللاعب بالرحيل عن النصر، النادي الذي تألق معه بشكل لافت.

الدرعية وخطط كبيرة

إدارة الدرعية تضع أوتافيو في مقدمة أولوياتها من أجل تقوية الفريق والمنافسة بشكل أكبر في الدوري السعودي.

وكشف رومانو أيضا أن النادي يتفاوض مع المهاجم الفرنسي غايتان لابورد لاعب نيس الفرنسي، ما يؤكد رغبة الدرعية في تحدي الكبار مثل النصر والقادسية.

موقف النصر

النصر، الذي يضم نجومًا كبارًا مثل كريستيانو رونالدو، يعيش مرحلة إعادة بناء مع مدربه الجديد جورجي جيسوس.

ورغم غياب البطولات الموسم الماضي، إلا أن النادي مستمر في البحث عن صفقات جديدة.

أرقام أوتافيو مع الفريق تؤكد أهميته، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة في 84 مباراة. رحيله قد يترك فراغًا كبيرًا، ما يدفع النصر للتفكير في أسماء بديلة مثل جواو فيليكس لاعب تشيلسي لتعويض أي نقص محتمل.

إغراء الأندية التركية

كما أشارت رومانو إلى أن الدوري التركي يقدم بدوره خيارًا جذابًا لأوتافيو، إذ يمنحه فرصة جديدة لتجربة منافسة مختلفة عن الدوري السعودي.

ولم يكشف الإعلامي الإيطالي المخضرم عن اسم النادي التركي الراغب في التعاقد مع أوتافيو.