ضغط كالمجنون.. لماذا أمر إنزاغي بضم "المغضوب عليه" لنادي الهلال؟

كتب: نور الدين ميفراني

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي قريب من حسم صفقة المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من ليفربول بعد موافقة اللاعب، واستعداد إدارة الفريق الإنجليزي لبيعه في أقرب وقت ممكن.

وسيدفع الهلال حوالي 53 مليون يورو ومتغيرات للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 سنة، واللاعب السابق لبينارول، وألميريا وبنفيكا.

أخبار ذات علاقة داروين نونيز يفجر جدلا عارما في الهلال السعودي

وذكر خبير سوق الانتقالات فابرزيو رومانو أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي ضغط كالمجنون على إدارة الهلال لضمه رغم رفض الجماهير.

وضغط إنزاغي لضم داروين نونيز لعدة أسباب:

أخبار ذات علاقة بعد داروين نونيز.. إنزاغي يوجه طلبا عاجلا لإدارة الهلال السعودي

1/ قوة بدنية مذهلة

يتوافر داروين نونيز على لياقة بدنية جيدة، وقوة مذهلة، ويبلغ طوله متراً و87 سنتيمتراً، وهو ما يساعده على الفوز خلال الالتحامات الثنائية، والصراع على الكرات الهوائية، وهو ما يحتاجه الهلال في ظل شدة المنافسة مع الأندية السعودية، والآسيوية.

2/ تعدد مراكز الهجوم

يتميز داروين نونيز بكونه لاعباً متعدد المراكز، ويملك تقنيات جيدة، تمكنه من اللعب قلب هجوم، وعلى الأجنحة، وخلف المهاجمين، وهي صفات يحبها المدربون في لاعبيهم، حيث يحتاجونهم في لقاءات صعبة يلجأون خلالها لإشراك عدة لاعبين بدور هجومي.

أخبار ذات علاقة أساسي وحوافز.. كم يبلغ راتب داروين نونيز مع الهلال؟

3/ قدرته الجيدة في الضغط

يساهم المهاجم الأوروغوياني في الضغط على مدافعي الفريق المنافس، ويكون أول المدافعين بعد ضياع الكرة.

كما يستطيع عبر الضغط خطف الكرة، وتشكيل الخطورة على المنافس.

4/ مستواه الخارق وفترته الذهبية في بنفيكا

رغم كون داروين نونيز لم يقدم خلال مشواره في ليفربول ما كان متوقعاً منه، حيث اكتفى بتسجيل 40 هدفاً، و23 تمريرة حاسمة في 143 مباراة، لكن خلال مسيرته مع بنفيكا قدم مستوى خارقاً، وكان محط اهتمام أندية كبرى.

وسجل المهاجم الأوروغوياني 48 هدفاً، و16 تمريرة حاسمة خلال 85 مباراة في موسمين جعلا منه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ النادي البرتغالي.