نجم فرنسا يغادر مقر إقامة منتخب الديكة قبل مواجهة بلجيكا

غادر مهاجم منتخب فرنسا كينغسلاي كومان مقر إقامة منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا، مساء الجمعة، ليسافر إلى السويد من أجل حضور مناسبة حلول مولوده الجديد وفق ما أوردته تقارير إخبارية فرنسية.

ووفقا لما نشره موقع "آر أم سي سبورت" (RMC SPORT)، سمح الفرنسي ديدييه ديشامب مدرب منتخب الديكة لجناح بايرن ميونخ كينغسلاي كومان بمغادرة مقر إقامة المنتخب بعد تدريبات الجمعة، بشكل مؤقت، لحضور مناسبة عائلية مهمة تتمثل في حلول مولود جديد له من زوجته التي تقيم في السويد.

وأضاف المصدر ذاته أن كومان سافر إلى السويد بعد استشارة الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي حيث سيكون إلى جانب زوجته التي تحمل الجنسية السويدية بعد ولادة إبنه الرابع، على أن يعود لمعسكر منتخب الديكة غدا السبت لاستئناف التدريبات قبل مواجهة بلجيكا مساء الإثنين في قمة مباريات دور الستة عشر ليورو 2024.