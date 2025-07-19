قناة عالمية تعلن نقل مباريات للأهلي السعودي

يستعد النادي الأهلي السعودي للمشاركة في بطولة كومو الودية، المقرَّرة من 23 إلى 27 يوليو الجاري، وفق ما أكده النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".

ويشارك في البطولة إلى جانب "الراقي"، فريق كومو الإيطالي، وأياكس الهولندي، وسلتيك الإسكتلندي.

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وانطلق المعسكر الصيفي للفريق الأول للأهلي في مدينة لنغنفيلد النمساوية في 7 يوليو الجاري، وخاض الفريق مواجهة ودية أمام فريق دبليو إس جي تيرول النمساوي، أمس الجمعة، وفاز بنتيجة "2-1".

بعدها، ينتقل الفريق إلى مدينة كومو الإيطالية في الفترة من 22 إلى 28 يوليو، حيث سيشارك في بطولة كأس "كومو" الودية.

ويفتتح الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة صاحب الأرض نادي كومو يوم 23 يوليو، على أن يواصل مبارياته في البطولة يوم 26 أو 27 يوليو، حسب نتيجة اللقاء الأول.

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وتختتم بعثة الأهلي معسكرها الأوروبي في مدينة لامنقا الإسبانية خلال الفترة من 28 يوليو حتى 5 أغسطس، ويخوض الفريق خلال هذه المرحلة وديتين، الأولى أمام إلتشي الإسباني يوم 1 أغسطس، والثانية أمام العين الإماراتي يوم 5 أغسطس، قبل العودة إلى المملكة لاستكمال التحضيرات النهائية للموسم.

وستقوم قناة "سكاي سبورتس" العالمية بنقل مباريات بطولة كومو الودية، بجانب منصة STC TV.

ويهدف الأهلي من هذا المعسكر المتنوع إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، من خلال خوض تجارب قوية أمام مدارس كروية مختلفة، في إطار سعيه للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

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وكان الأهلي، حقق أخيرا لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه في المباراة النهائية على كاواساكي الياباني "2-0"، ليضمن المشاركة في البطولة الآسيوية بنسختها المقبلة.

يذكر أن الفريق، جاء بالمركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 67 نقطةً.