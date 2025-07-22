الأولى على الإطلاق.. لاعبة الزمالك تنتقل إلى الدوري الإيطالي في صفقة تاريخية

وافقت إدارة نادي الزمالك المصري على انتقال مريم متولي، لاعبة فريق الكرة الطائرة للسيدات بالقلعة البيضاء، إلى الدوري الإيطالي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكرة الطائرة المصرية.

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وستنضم مريم متولي، إلى صفوف نادي UYBA بوستو أرسيتسيو، في صفقة احترافية تاريخية تبدأ اعتباراً من الموسم المقبل.

واشترط الزمالك في الاتفاقية عودة اللاعبة إلى مصر بعد انتهاء عقدها الذي يمتد لموسمين، لتعود مرة أخرى إلى القلعة البيضاء.

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وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسيرة مريم المتألقة مع الزمالك، حيث ساهمت في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز ببطولة أفريقيا مرتين على التوالي مع الفريق الأبيض.

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واليوم، تخطو مريم أعظم خطوة في مسيرتها الرياضية بالانتقال إلى أقوى دوري سيدات على مستوى العالم، لتصبح أول لاعبة مصرية تحترف في الدوري الإيطالي، وانضمامها إلى فريق يعد الأكثر تواجداً في البطولة خلال آخر 15 موسمًا.