كشف تفاصيل تجديد ريال مدريد عقد كارلو أنشيلوتي
كشفت صحيفة "ماركا" تفاصيل تجديد ريال مدريد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى 2026.
وأعلن ريال مدريد قبل أيام تجديد عقد أنشيلوتي علمًا أن العقد السابق كان ينتهي في 30 يونيو المقبل، ما قطع طريق منتخب البرازيل للتعاقد مع المدرب الإيطالي.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سعيد بأنشيلوتي، وأن تجديد العقد أكثر من مجرد دعم وتفاهم بين النادي والمدرب، وأن حلم أنشيلوتي مع ريال مدريد لا نهاية له.
ولا يتضمن تجديد عقد أنشيلوتي أي بنود حتى، وأضافت الصحيفة أن استمرار المدرب في ريال مدريد في السنوات الأخيرة كان يعتمد على النتائج التي يحققها الفريق لكن هذا البند غاب عن عقد أنشيلوتي الأخير بسبب التفاهم القوي مع الإدارة.
وبحسب "ماركا" تم إتمام الاتفاق بين ريال مدريد وأنشيلوتي بسرعة، دون مفاوضات معقدة، وكان ذلك في إطار الاجتماعات التي عقدها المدرب الإيطالي مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.
وأكدت الصحيفة الشهيرة أن كل شيء كان بسيطا للغاية، لدرجة أنه لم تكن هناك حاجة إلى بنود خاصة، لكن مبدأ ريال مدريد في السنوات الأخيرة هو النجاح أو الفشل، وهو الذي يوضح أن الاستمرارية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع النجاح.
وأشارت إلى أن اتخاذ ريال مدريد خطوة تجديد عقد أنشيلوتي في منتصف الموسم أمر يستحق التقدير، ويدل على الثقة الكاملة في عمل المدرب الإيطالي.
وقالت الصحيفة، إن هدف أنشيلوتي الحالي قيادة ريال مدريد للفوز بكأس السوبر الإسباني في السعودي، رغم أن هذا اللقب ليس الهدف ذا الأولوية للميرنغي.
وعاد أنشيلوتي لريال مدريد صيف 2021، حيث يقود الفريق الملكي للمرة الثانية وأدار له 143 مباراة، مقابل 119 مباراة في الفترة الأولى.
وفي ولايته الثانية مع ريال مدريد حقق ريال مدريد مع أنشيلوتي 102 فوز، مقابل 19 تعادلا، وخسر 22 مرة في 143 مباراة.
وعلى مستوى الألقاب فاز ريال مدريد مع أنشيلوتي في ولايته الثانية بلقب في كل من دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس إسبانيا.
في المقابل حقق ريال مدريد الفوز مع أنشيلوتي في ولايته الأولى في 89 مرة، وتعادل 14 مرة، وخسر 16 مرة في 119 مباراة.