كشف تفاصيل تجديد ريال مدريد عقد كارلو أنشيلوتي

كشفت صحيفة "ماركا" تفاصيل تجديد ريال مدريد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى 2026.

وأعلن ريال مدريد قبل أيام تجديد عقد أنشيلوتي علمًا أن العقد السابق كان ينتهي في 30 يونيو المقبل، ما قطع طريق منتخب البرازيل للتعاقد مع المدرب الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سعيد بأنشيلوتي، وأن تجديد العقد أكثر من مجرد دعم وتفاهم بين النادي والمدرب، وأن حلم أنشيلوتي مع ريال مدريد لا نهاية له.

ولا يتضمن تجديد عقد أنشيلوتي أي بنود حتى، وأضافت الصحيفة أن استمرار المدرب في ريال مدريد في السنوات الأخيرة كان يعتمد على النتائج التي يحققها الفريق لكن هذا البند غاب عن عقد أنشيلوتي الأخير بسبب التفاهم القوي مع الإدارة.