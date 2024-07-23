أعلن نادي بوردو الفرنسي رسميًّا هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة، وذلك بعد تأكيد حالة إفلاسه، وانسحاب مجموعة "فينواي" الرياضية من مفاوضات شراء على النادي.

ويمر نادي بوردو، الفريق الذي أنجب الكثير من النجوم في كرة القدم الفرنسية، وفي مقدمتهم الأسطورة زين الدين زيدان، والمدافع الدولي بيكسنت ليزارازو وكريستوف دوغاري ويوهان غوركوف، بأصعب فترة في تاريخه، وذلك نتيجة تفاقم ديونه وعجزه عن سدادها.

وقال النادي الذي تأسس في العام 1920، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يقبل نادي بوردو بعقوبة الهبوط للدرجة الأدنى في موسم 2024 ـ 2025، ويستعد مجددا لتقديم ميزانيته إلى الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية".

وتابع بوردو في بيان رسمي:"استؤنفت المفاوضات في الأيام الأخيرة بشأن التفريط في النادي، لكن مجموعة فينواي الرياضية أكدت لإدارة النادي يوم الاثنين رغبتها في عدم الاستمرار في المفاوضات، رغم الضمانات التي قدمها فريقنا".

وتابع: "في غياب أسماء جديدة ترغب في شراء النادي، سحب جيروندان دي بوردو الاستئناف المقدم ضد قرار الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية المؤرخ في 9 جويلية 2024' وقبل بالهبوط للدرجة الثالثة".

وتنص قوانين الرقابة المالية للأندية الرياضية في فرنسا الهبوط للدرجة الدنيا في نظام الاحتراف في حال الإعلان عن إفلاس النادي وعجزه عن سداد ديونه، أو في حال تجاوزه لمخالفات مالية أو إدانة بالفساد المالي.

يشار إلى أن مجموعة "فينواي" الرياضية التي قدمت في وقت سابق عرضًا للاستحواذ على نادي بوردو هي نفسها المجموعة التي تمتلك أغلب الأسهم في نادي ليفربول الإنجليزي.

وعلى مر تاريخه الذي تجاوز 100 عام، أحرز بوردو لقب الدوري الفرنسي في 6 مناسبات آخرها في 2009، ولقب الكأس في 4 مناسبات.

وفي 1995 قاده النجم زين الدين زيدان للتتويج بلقب كأس إنترتوتو الأوروبية، وبعدها بعام واحد قاده لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًّا) قبل أن يخسر اللقب أمام بايرن ميونخ.