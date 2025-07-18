حقيقة حسم الزمالك تجديد عقد حسام عبد المجيد

كشف مصدر داحل نادي الزمالك عن مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأبيض، الذي شهد أزمة في الفترة الأخيرة بسبب رغبة اللاعب في الرحيل للاحتراف الخارجي، في حين يصر النادي على الاحتفاظ به خشية انتقاله إلى النادي الأهلي، المنافس التقليدي.

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وأوضحت التقارير أن حسام عبد المجيد تلقى عروضًا من أندية في روسيا وبلجيكا، ويُمارس ضغوطًا لإتمام انتقاله، فيما يحاول جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، إقناعه بالبقاء خلال الموسم المقبل نظرًا لصعوبة إيجاد بديل مناسب.

وكانت هناك شائعات سابقة تربط المدافع بالانتقال إلى الأهلي، لكن التقارير الحديثة أفادت بوجود تقدم كبير في المفاوضات بين اللاعب وإدارة الزمالك، بحيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لتمديد العقد.

وأشارت تلك التقارير إلى أن النادي في طريقه لتجديد تعاقد اللاعب لمدة 4 سنوات إضافية، بخلاف الموسم المتبقي في عقده الحالي، ليواصل مسيرته مع الفريق.

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مصدر داخل الزمالك: الملف لا يزال معلقًا

وحول هذا الأمر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن مفاوضات تجديد عقد حسام عبد المجيد ما زالت "معلقة".

وأوضح: "الجلسة الأخيرة التي عقدها جون إدوارد مع اللاعب هدفت إلى استيضاح مطالبه فقط".

وأكد المصدر أن إدارة النادي لم تُبدِ أي رد رسمي، سواء بالقبول أو الرفض، تجاه تلك المطالب حتى الآن.

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وأضاف المصدر أن المدير الرياضي للفريق يركز حاليًّا على ملف التعاقدات الجديدة، قبل العودة إلى مناقشة موضوع التجديد مع حسام عبد المجيد وزملائه مثل محمد السيد.

واختتم بتأكيد أن الزمالك سيقدم عرضًا جديدًا للاعب يتناسب مع ظروفه المالية، على أمل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.