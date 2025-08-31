3 لاعبين و18 مليونا.. الرائد يصدم الأهلي السعودي

تلقت إدارة النادي الأهلي السعودي صدمة قوية من نظيرتها في الرائد، بعد دخول الأخير في مفاوضات معقدة بشأن التخلي عن خدمات اللاعب زكريا هوساوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعمل الأهلي على تعزيز صفوفه بلاعبين محليين بارزين لتقوية قائمة المدرب الألماني ماتياس يايسله، خاصة بعد تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي على حساب النصر في هونغ كونغ، في مستهل الموسم الجديد.

لكن وفقًا لتقارير صحفية، اشترطت إدارة الرائد الحصول على 3 لاعبين من الأهلي، إضافة إلى 18 مليون ريال سعودي، مقابل الموافقة على بيع عقد هوساوي، وهو ما اعتبرته إدارة "الراقي" طلبات مبالغًا فيها وصعبة التنفيذ.

يُذكر أن زكريا هوساوي كان قد انضم إلى الرائد صيف 2023 قادمًا من الاتحاد في صفقة انتقال حر، وقدم مستويات مميزة في مركز الظهير الأيسر. وخلال الموسم الماضي، خاض 24 مباراة مع الفريق، ونجح في صناعة 6 أهداف، دون أن يسجل أي هدف شخصي.