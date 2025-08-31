الجيش الأوكراني: القوات الروسية فشلت في السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية خلال الصيف

logo
رياضة

3 لاعبين و18 مليونا.. الرائد يصدم الأهلي السعودي

3 لاعبين و18 مليونا.. الرائد يصدم الأهلي السعودي
زكريا هوساويالمصدر: حساب المنتخب السعودي على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 8:22 ص

تلقت إدارة النادي الأهلي السعودي صدمة قوية من نظيرتها في الرائد، بعد دخول الأخير في مفاوضات معقدة بشأن التخلي عن خدمات اللاعب زكريا هوساوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعمل الأهلي على تعزيز صفوفه بلاعبين محليين بارزين لتقوية قائمة المدرب الألماني ماتياس يايسله، خاصة بعد تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي على حساب النصر في هونغ كونغ، في مستهل الموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة

أنشيلوتي في تدريبات البرازيل

نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى أنشيلوتي

  

أخبار ذات علاقة

مباراة الأهلي ونيوم في الدوري السعودي

بعد الـ 3 نقاط.. الأهلي السعودي يشعل صراعا جديدا مع نيوم

 

لكن وفقًا لتقارير صحفية، اشترطت إدارة الرائد الحصول على 3 لاعبين من الأهلي، إضافة إلى 18 مليون ريال سعودي، مقابل الموافقة على بيع عقد هوساوي، وهو ما اعتبرته إدارة "الراقي" طلبات مبالغًا فيها وصعبة التنفيذ.

 

 

 

يُذكر أن زكريا هوساوي كان قد انضم إلى الرائد صيف 2023 قادمًا من الاتحاد في صفقة انتقال حر، وقدم مستويات مميزة في مركز الظهير الأيسر. وخلال الموسم الماضي، خاض 24 مباراة مع الفريق، ونجح في صناعة 6 أهداف، دون أن يسجل أي هدف شخصي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC