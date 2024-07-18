اتخذت إدارة نادي إيندهوفن الهولندي قرارًا بشأن رحيل اللاعب يوهان باكايوكو نجم الفريق في الموسم المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالاهتمام من جانب عدة أندية كبرى في أوروبا وتحديدًا ليفربول الإنجليزي الذي وضع باكايوكو على رأس اهتماماته من أجل تدعيم مركز الجناح الهجومي خاصة مع دخول نجمه المصري محمد صلاح في موسمه الأخير في عقده.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه بمنصة إكس إن هناك اهتماما كبيرا أيضًا من الأندية السعودية بالتعاقد مع اللاعب الموهوب في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن العروض السعودية جعلت إدارة إيندهوفن تتخذ قرارًا بمضاعفة سعر اللاعب في الموسم المقبل.

وأكد أن صندوق الاستثمار السعودي أرسل عرضًا قيمته 32 مليون يورو لحسم الصفقة، ولكن إيندهوفن رفض العرض، وطلب ضعف المبلغ للموافقة على رحيل اللاعب.

ولفت الجناح البلجيكي صاحب الـ 21 عامًا الأنظار إليه في الموسم الماضي بتألقه مع إيندهوفن الهولندي.

وشارك باكايوكو خلال 48 مباراة في البطولات كافة ، وسجل اللاعب 14 هدفًا وصنع مثلها لزملائه.

وارتبط اسم باكايوكو بالرحيل إلى الهلال السعودي من أجل الانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل لتدعيم الخط الأمامي، بناء على رغبة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.