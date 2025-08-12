التعويض جاء سريعاً.. 5 مرشحين للجلوس على عرش زيزو في الزمالك

يبدو أن نادي الزمالك وجد ضالته وعثر على "زيزو جديد"، فبعد رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى الأهلي الغريم التقليدي، جاءت حالة من الصدمة والحزن في أوساط جماهير نادي الزمالك، التي كانت تعتبره أيقونة وقائدًا وخليفة محتملًا للنجم محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد اعتزاله.

رحيل زيزو المفاجئ أثار جدلاً واسعًا وسط جماهير الزمالك، خصوصًا بعد أن شهدت أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد ردود فعل متباينة تجاه اللاعب، ما دفع والده لتقديم بلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة النادي بسبب ما وصفه بالتعامل غير المناسب مع نجله.

ورغم كل هذه الاضطرابات، لم يقف الزمالك مكتوف الأيدي، بل بدأ رحلة البحث عن "زيزو الجديد" الذي يعيد الروح والحماس للفريق وجماهيره، عبر لاعبين خرجوا مؤخرًا كأبرز المرشحين لملء هذا الفراغ وكسب محبة الجمهور الأبيض من جديد.

الرحيل المفاجئ لزيزو ربما كان صدمة، لكنه أيضًا فرصة لبروز نجم جديد في سماء ميت عقبة:

أخبار ذات علاقة بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يهدد برحيله عن الأهلي "فورا"

1/ محمد شحاتة

اللاعب الشاب الذي تألق بشكل لافت منذ الموسم الماضي، وحافظ على ثباته الفني.

وقدم شحاتة أداءً مميزًا، يتضح ذلك في هدفه الخرافي في مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، ما جعله من أبرز لاعبي وسط الفريق.

وكشفت مصادر لـ"إرم نيوز" أن يانيك فيريرا معجب جدًا بشخصية محمد شحاتة، خاصة من ناحية التزامه خارج الملعب، ونومه المبكر وعدم السهر، ما تسبب في زيادة شعبيته بين الجماهير البيضاء.

2/ ناصر ماهر

يعتبر من الأوراق الرابحة لدى الزمالك، فقد سجل أول أهداف الموسم في شباك سيراميكا وشارك بأداء جيد خلال فترة الإعداد.

وسيعتمد مدرب الفريق فيريرا على ناصر ماهر في مركزي الجناح وصانع الألعاب طوال الموسم، مما يؤكد على اعتماد الفريق عليه كلاعب محوري.

وأصبح ناصر ماهر محبوبًا من جماهير الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ليس بسبب هدفه في سيراميكا، ولكن بسب التزامه وانصياعه لتعليمات مدربه وأنه أصبح أحد أهم مفاتيح اللعب.

3/ عبد الحميد معالي

النجم المغربي الذي انضم حديثًا للزمالك، وشارك في أول مباراة بالموسم ضد سيراميكا وساهم في الهدف الأول، ما يعكس تأثيره الإيجابي، ويعطى أملاً للجماهير فيه.

وجاء ظهور معالي بعد مباراة سيراميكا وهو يطلب من المصورين التقاط صور له مع الجماهير، ليوكد أنه مشروع "زيزو جديد".

أخبار ذات علاقة بعد أزمة الإيجار وهدى الإتربي.. الزمالك يتحرك رسميًّا ضد أحمد شوبير

4/ عدي الدباغ

المهاجم الفلسطيني الجديد، الذي يتمتع بخبرة ملحوظة من مشاركاته مع أندية عدة ومنتخب بلاده، من الممكن أن يكون أحد أساطير النادي الأبيض مستقبلاً.

وينتظر الدباغ ظهوره الأول مع الزمالك في مواجهة المقاولون العرب، ويأمل الجهاز الفني أن يكون إضافة قوية للهجوم، وأن يكسب قلوب الجماهير.

أخبار ذات علاقة جمال العدل يختار أقوى صفقة أبرمها الزمالك هذا الموسم

5/ خوان ألفينا بيزيرا

الجناح البرازيلي الذي وصل مؤخراً للزمالك وقدم له الفريق استقبالًا حارًا عبر ممر شرفي، وهو معروف بمهاراته وسرعته وقدرته على اللعب في مراكز هجومية متعددة.

وقد أبدى الجهاز الفني تفاؤله بقدرة اللاعب على دعم الفريق بشكل قوي، ومن المنتظر أن يكون أحد أيقونات الفريق.