ظهر النجم الإسباني لامين يامال لأول مرة، بعد تعرض والده منير نصراوي لحادث طعن، في وقت متأخر، مساء الأربعاء.

وتعرض والد لامين يامال إلى بضع طعنات في موقف للسيارات في ماتارو إحدى بلديات مقاطعة برشلونة، من جانب 3 أشخاص، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشر برنامج (الشيرينغيتو) فيديو للاعب لامين يامال، وهو يغادر مستشفى "كان روتي" في بادالونا، حيث يوجَد والده.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير، أن يامال غادر المستشفى بعد الاطمئنان على والده، حيث تعدى مرحلة الخطورة، وأصبحت حالته مستقرة.

وتعرض منير النصراوي والد لاعب برشلونة لامين يامال لهجوم بسلاح حاد مساء أمس الأربعاء، في أحد شوارع حي روكافوندا أسفر عن تلقيه عدة طعنات ونُقِل للمستشفى.

وتشير التحقيقات الأولية بشأن الحادث إلى أن والد يامال تورط في مشاجرة في الشارع ضد بعض الجيران بداعي توجيه السباب له ظهر أمس الأربعاء، قبل أن يتعرض النصراوي لهجوم بسلاح حاد في الساعة 9:10 مساءً ما أدى إلى إصابته بعدة طعنات في ذراعيه وجسمه.

وسبق أن تورط والد يامال في مشاجرة خلال شهر يونيو 2023، وحُكِم عليه بغرامة قدرها 550 يورو لمهاجمته خيمة فوكس في منطقة ماتارو خلال حملة انتخابية للبرلمان الإسباني وقتها.

وظهر والد يامال بجانب نجله في أغلب المناسبات الرياضية، ومنها الاحتفال بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" مؤخرًا في ألمانيا.