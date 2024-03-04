رد حاسم من لياو على عرض باريس سان جيرمان

رد الجناح الأيسر الدولي البرتغالي رفاييل لياو، نجم ميلان، بشكل حاسم على العروض الأخيرة التي تلقاها للرحيل عن فريقه الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ربطت عدة تقارير لياو بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، ليكون بديلًا للفرنسي كيليان مبابي، الذي بات على أعتاب ارتداء قميص ريال مدريد.

كما كان هناك العديد من التقارير تربط اللاعب البرتغالي بأندية تشيلسي وآرسنال ونيوكاسل يونايتد.