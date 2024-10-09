سر الإطاحة بـ"تيتي" المدير الرياضي لنادي الشباب

كشفت تقارير إعلامية، عن سر قرار إدارة نادي الشباب السعودي، بالإطاحة بالإيطالي دومينيك تيتي المدير الرياضي للنادي.

وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على "إكس"، فك الارتباط مع تيتي بعد نحو عام من توليه مسؤولية المدير الرياضي للنادي.

وقدمت إدارة نادي الشكر للمدير الرياضي الإيطالي على الفترة التي أمضاها في منصبه.

وقالت قناة (SSC) السعودية إن إدارة الشباب، لم تقتنع بأداء تيتي، خلال فترة عمله طوال عام كامل.

وأضافت: "لم يترك الإيطالي أي بصمة، ولم يكن هناك قناعة داخل مجلس إدارة الشباب، بالعمل الذي يقدمه".

واختتمت: "مجلس إدارة الشباب كان لديه العديد من الملاحظات على عمل تيتي وما يقدمه، وصبر عليه حتى تمت الإقالة بشكل رسمي".

يذكر أن تيتي عمله كان يتركز على التنسيق بين مدربي قطاع الناشئين والفريق الأول.

كما كان يقوم بإعطاء وجهة نظر فنية في الصفقات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الشباب المركز الرابع بدوري روشن للمحترفين برصيد 12 نقطة بعد 6 جولات.

ويبتعد الشباب بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.