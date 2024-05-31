"أمر مباشر" من أنشيلوتي للاعبي ريال مدريد

أعطى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تعليمات واضحة للاعبيه قبل لقاء بوروسيا دورتموند غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن مواجهة ريال مدريد ودورتموند غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.