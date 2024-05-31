"أمر مباشر" من أنشيلوتي للاعبي ريال مدريد
أعطى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تعليمات واضحة للاعبيه قبل لقاء بوروسيا دورتموند غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن مواجهة ريال مدريد ودورتموند غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن رسالة وجهها أنشيلوتي للاعبي ريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال أمام دورتموند.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي ركز في حديثه مع لاعبيه حول ضرورة الركض المستمر داخل الملعب، وعدم منح أي فرصة للاعبي دورتموند لبناء الهجمات أو الاستحواذ على الكرة.
وطالب المدرب الإيطالي المخضرم لاعبيه بالتمتع بأقصى درجات التركيز خلال المباراة والركض المستمر لمجاراة سرعات لاعبي دورتموند داخل المستطيل الأخضر.
وتحدث أنشيلوتي مع لاعبي ريال مدريد بأنه درس نقاط القوة والضعف في صفوف دورتموند، ويعلم جيدًا أن أهم ما يميز هذا الفريق هو قدرته على الضغط البدني والتمريرات داخل المستطيل الأخضر وبالتالي يجب إيقاف هذا السلاح بالمزيد من الركض والضغط.
وحذر مدرب ريال مدريد لاعبيه من الانشغال بنغمة قدرتهم على حسم اللقاءات النهائية، مؤكدًا أن دورتموند منافس لن يكون سهلًا على أرضية الملعب وبالتالي يجب التركيز التام على حسم اللقاء والتتويج باللقب.