قرر الفرنسي دافيد بيتوني مدرب النادي الإفريقي التونسي الاستغناء عن أربعة لاعبين من قائمة الفريق الأول للموسم المقبل وذلك لأسباب فنية.

ودخل النادي الإفريقي، الذي تعاقد مع خمسة لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، اليوم الخميس في معسكر إعدادي أخير قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025، وذلك بمدينة طبرقة الساحلية شمال غرب البلاد.

وقبل بداية المعسكر أعلم المسؤولون بالنادي 4 لاعبين وهم المحترف من غينيا الإستوائية فيديريكو بيكورو والمدافع حسام السويسي والمهاجمان نيزك الليلي ويوسف سنانة بقرار الاستغناء عن خدماتهم من قبل الجهاز الفني لدواع تتعلق بالجاهزية الفنية.

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وقالت مصادر مقربة من الإفريقي إن المدرب الفرنسي دافيد بيتوني قرر التخلي عن اللاعبين الأربعة وعدم ضمهم إلى قائمة الفريق التي ستدخل الموسم الجديد فيما سيحدد القائمة النهائية في أعقاب المعسكر الجاري حاليا.

وينطلق سباق الدوري الممتاز ي تونس يوم 16 أغسطس الجاري بنظام جديد يتضمن مجموعة واحدة من 16 فريقا و30 جولة ذهابا وإيابا.