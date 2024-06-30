3 أندية ليبية تضع 5 شروط للعب "سداسي التتويج"

وأعربت أندية النصر والأهلي بنغازي والهلال عن قلقها من الواقع المرير الذي تعيشه الكرة الليبية من فوضى وتخبط يؤثر على المجتمع الليبي بصفة عامة.

وأشارت الأندية الثلاثة إلى أن النزاهة يجب أن تكون متوافرة مع احترام اللوائح بعيدًا عما وصفته بالتلاعب والاحتيال والدسائس الخبيثة.

ووضعت الأندية الثلاثة 5 شروط من أجل خوض الدورة السداسية لحسم لقب الدوري الليبي هذا الموسم.

ويتمثل الشرط الأول في ضرورة اقتصار دور الحكومة على توفير الدعم وعدم التدخل في تحديد موعد انطلاق الدورة السداسية الذي تغير أكثر من مرة باعتباره اختصاصًا أصيلًا لمجلس إدارة الاتحاد الليبي ولجانه كي لا تتعرض الكرة الليبية لعقوبات دولية.