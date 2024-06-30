3 أندية ليبية تضع 5 شروط للعب "سداسي التتويج"
أصدرت أندية النصر والأهلي بنغازي والهلال بيانًا ناريًا قبل ساعات من انطلاق منافسات الدورة السداسية لحسم التتويج بلقب الدوري الليبي.
وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم في وقت سابق انطلاق الدورة السداسية للتتويج غدًا الاثنين بمشاركة أندية النصر والأهلي بنغازي والهلال والأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة.
وأعربت أندية النصر والأهلي بنغازي والهلال عن قلقها من الواقع المرير الذي تعيشه الكرة الليبية من فوضى وتخبط يؤثر على المجتمع الليبي بصفة عامة.
وأشارت الأندية الثلاثة إلى أن النزاهة يجب أن تكون متوافرة مع احترام اللوائح بعيدًا عما وصفته بالتلاعب والاحتيال والدسائس الخبيثة.
ووضعت الأندية الثلاثة 5 شروط من أجل خوض الدورة السداسية لحسم لقب الدوري الليبي هذا الموسم.
ويتمثل الشرط الأول في ضرورة اقتصار دور الحكومة على توفير الدعم وعدم التدخل في تحديد موعد انطلاق الدورة السداسية الذي تغير أكثر من مرة باعتباره اختصاصًا أصيلًا لمجلس إدارة الاتحاد الليبي ولجانه كي لا تتعرض الكرة الليبية لعقوبات دولية.
وحددت الأندية ثاني الشروط بضرورة التزام الاتحاد الليبي بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي أقيم يوم 10 يونيو الجاري وتم على أساسه إجراء قرعة الدورة السداسية.
وأضاف البيان:" الاتحاد الليبي أخل بموعد انطلاق الدورة السداسية الذي كان محددًا يوم 24 يونيو الجاري وهو ما أربك حسابات الأندية المشاركة".
ويبقى الشرط الثالث متمثلًا في الإعلان عن أطقم التحكيم الأجنبية لجميع مباريات الدورة السداسية على أن يكونوا دوليين ومصنفين من حكام النخبة لدى الاتحاد الدولي "فيفا".
وطالبت الأندية بالإعلان عن جميع قوائم اللاعبين للفرق المشاركة في الدورة السداسية للاطلاع عليها كما حددت الشرط الخامس والأخير بالسماح وبشكل صريح ورسمي من الاتحاد الليبي لجوء جميع فرق الدوري السداسي إلى محكمة التحكيم الدولية (TAS).
وتوج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي في الموسم الماضي بعدما استحوذ الاتحاد على اللقب في نسختي موسمي 2020 – 2021 و2021-2022.