مولودية الجزائر يتسلّم درع البطولة وبلوزداد يخطف بطاقة التأهل لأبطال إفريقيا

وفي الجولة الختامية، انتزع شباب بلوزداد، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد سيناريو مثير ومنافسة قوية مع نادي قسنطينة، وذلك بعد فوزه خارج القواعد على شبيبة الساورة (2 ـ 1).

وسجل لشباب بلوزداد ليونيل وامبا ويوسف لعوافي في الدقيقتين 35 و84، فيما سجل الهدف الوحيد لشبيبة الساورة محمد سويبع في الدقيقة 42.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن شباب قسنطينة الذي تلقى خسارة مفاجئة على أرضه أمام وفاق سطيف (2 ـ 1) أبعدته عن المركز الثاني ومنحته فقط بطاقة التأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي صراع تفادي الهبوط، انتهى سباق الدوري بهبوط نجم بن عكنون رسميا إلى دوري الدرجة الثانية عقب خسارته في لقاء مصيري أمام مولودية البيض بهدف دون رد في ختام مباريات الدوري الممتاز.

ورافق نجم بن عكنون فريق اتحاد تضامن وادي سوف الذي كان قد هبط قبل عدة جولات.

وسجل كمال بلميلود في الدقيقة 29، هدف مولودية البيض الذي رفع رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد نجم بن عكنون عند النقطة 32 في المركز قبل الأخير لينتهي به المطاف إلى الدرجة الثانية.