سلوفاكيا تفجر المفاجأة وتفوز على ألمانيا في افتتاح تصفيات أوروبا لمونديال 2026

فجر منتخب سلوفاكيا مفاجأة مدوية بعد فوزه على ألمانيا في افتتاح مباراتهما بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مباراة شهدت بداية مخيبة للمدرب يوليان ناغلسمان.

بداية اللقاء جاءت إيجابية لأصحاب الأرض بفضل تحركات المهاجم أوندري دودا، لكن أول فرصة حقيقية جاءت عبر المهاجم الشاب ليو ساور (19 عامًا) الذي اختبر الحارس الألماني مرتين.

وفي المقابل، أنقذ مارتن دوبرافكا مرماه من تسديدتي ميتلشتات وكيميش.

تقدم مفاجئ قبل الاستراحة

قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، صعقت سلوفاكيا منافسها بهدف رائع عبر دافيد هانكو الذي تبادل الكرة مع دافيد ستريليتش، ثم سدد كرة قوية هزت شباك باومان.

وواصلت سلوفاكيا ضغطها، ونجح ستريليتش في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة لم يستطع الحارس التصدي لها.

وأنهت سلوفاكيا المباراة بأفضلية واضحة، لتحقق انتصارًا تاريخيًا، وتضع أول 3 نقاط في رصيدها.

مواجهة ألمانيا المقبلة

وسيحاول المانشافت تعويض البداية الكارثية عندما يواجه إيرلندا الشمالية يوم الأحد المقبل في كولن، بحثًا عن أول انتصار قبل توقف أكتوبر الدولي.

بينما فازت إيرلندا الشمالية على لوكسمبورغ في المباراة الأخرى بالمجموعة.