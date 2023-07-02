النصر السعودي يتمم اتفاقه مع بروزوفيتش

قالت شبكة "بي.إن سبورتس"، اليوم السبت، إن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين توصل لاتفاق لضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقا للشبكة القطرية، سينضم بروزوفيتش، البالغ عمره 30 عاما، إلى النصر مقابل نحو 18 مليون يورو (19.658 مليون دولار) بعد موافقة إنتر على إنهاء عقده الممتد حتى 2026.

وبروزوفيتش، الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر، وانتهى 0/1 لصالح مانشستر سيتي، كان محور اهتمام برشلونة بطل الدوري الإسباني، لكن الأوضاع الاقتصادية للنادي حالت دون إتمام الصفقة.