النصر السعودي يتمم اتفاقه مع بروزوفيتش
قالت شبكة "بي.إن سبورتس"، اليوم السبت، إن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين توصل لاتفاق لضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي.
ووفقا للشبكة القطرية، سينضم بروزوفيتش، البالغ عمره 30 عاما، إلى النصر مقابل نحو 18 مليون يورو (19.658 مليون دولار) بعد موافقة إنتر على إنهاء عقده الممتد حتى 2026.
وبروزوفيتش، الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر، وانتهى 0/1 لصالح مانشستر سيتي، كان محور اهتمام برشلونة بطل الدوري الإسباني، لكن الأوضاع الاقتصادية للنادي حالت دون إتمام الصفقة.
وساعد بروزوفيتش منتخب كرواتيا على تحقيق المركز الثاني في كأس العالم 2018، حين خسر من فرنسا، وأسهم في تحقيق المركز الثالث في بطولة 2022 بقطر على حساب المغرب.
ويأتي انتقاله إلى النصر بعد رحيل لاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده.
وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم. حيث ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع العام الحالي، كما انتقل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد السابق، ونغولو كانتي نجم تشيلسي، إلى الاتحاد بطل الدوري.
وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، فيما ضم الأهلي حارس تشيلسي إدوار ميندي.