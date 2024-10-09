6 معارك تنتظر النصر السعودي بعد التوقف الدولي

ينتظر نادي النصر السعودي 6 معارك كروية قوية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخبات.

وتشهد كرة القدم العالمية فترة توقف دولية لمدة أسبوعين؛ إذ ينخرط اللاعبون الدوليون مع منتخبات بلادهم لخوض تصفيات كأس العالم 2026 على مستوى أميركا الجنوبية وآسيا، وأيضا تصفيات أمم إفريقيا 2025، وبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتشهد فترة التوقف الدولي الحالية مواجهتين من العيار الثقيل للمنتخب السعودي، إذ يتواجه منتخبا اليابان والبحرين يومي 10 و15 أكتوبر على الترتيب، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويعني فوز "الأخضر" بالمواجهتين قطعه خطوة كبيرة للغاية من أجل التواجد في المونديال للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه؛ إذ يحل المنتخب السعودي ثانيًا في المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن اليابان صاحبة الصدارة.

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أما على صعيد النصر فيخوض الجزء المتبقي من لاعبيه الحاليين تدريبات تأهيلية استعداداً للعودة للمنافسات المقبلة، التي ستكون أولاً في دوري روشن بمواجهة نارية ضد الشباب مساء يوم 18 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة السابعة للموسم الرياضي الحالي.

ثم يخرج الهلال لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني يوم 22 أكتوبر الجاري، في مباراة لم يحدد بعد الملعب الذي ستقام عليه، في ظل رغبة النصر نقلها لملعب محايد.

ثم يعود "العالمي" لخوض 3 مواجهات من العيار الثقيل، يبدأها أمام الخلود في الجولة الثامنة من دوري روشن يوم الجمعة 25 أكتوبر، ثم يواجه التعاون في ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء 29 أكتوبر.

ويوم الجمعة 1 نوفمبر سيكون عشاق "العالمي" على موعد مع مواجهة نارية جديدة ضد الغريم، الهلال، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري روشن للمحترفين.

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وفي إطار الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة سيواجه النصر نظيره العين الإماراتي يوم 5 نوفمبر المقبل.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، جمعها الفريق من الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهتين.

وعلى صعيد دوري أبطال آسيا للنخبة، يمتلك فريق النصر، 4 نقاط في رصيده، حصدها من التعادل الإيجابي مع الشرطة العراقي (1-1) خارج الديار، ثم الفوز على الريان القطري (2-1) في الرياض.