فستان أسود وتعليق غامض.. أول رد فعل من جورجينا بعد أنباء زواجها سرا من رونالدو

أثارت جورجينا رودريغيز، صديقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المزيد من الجدل بشأن ما تردد عن زواجها سرا من قائد النصر السعودي خلال الفترة الماضية، بصور جديدة وتعليق غامض.

ومؤخرا شاركت جورجينا رودريغيز سلسلة من الصور عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، تظهر إطلالتها الأنيقة والعفوية، بالإضافة إلى مقطع فيديو يوثق لحظات رومانسية في مناسبة خاصة.

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وتحظى جورجينا بأكثر من 67 مليون متابع على "إنستغرام" لترسخ مكانتها كإحدى أكثر النساء متابعة في العالم، وإلى جانب دورها كعارضة أزياء، تنظم جورجينا حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي بعناية، حيث تشارك كل شيء من اللحظات العائلية إلى إلهام الموضة.

كان منشورها الأول، الذي تضمن صورًا من المناسبة الخاصة، وعلقت قائلة: "صيف زهري".

وفي المنشور الثاني، شاركت جورجينا مقطع فيديو مع تعليق: "احتفال بالصداقة، من لديه أصدقاء جيدون لديه كنز".

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في حين أن رونالدو وشريكته لم يعلنا رسميًا عن أي أخبار تتعلق بزواجهما، أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن العديد من متابعي جورجينا شاهدوا خاتمًا كبيرًا في إصبعها، بينما كان مكتوبًا على وسادة في الخلفية "C heart G"، وهما الحرفان الأولان من اسمي كريستيانو وجورجينا متصلان بقلب؛ ما اعتبره الكثيرون أنه تلميحًا بأن نجم نادي النصر والمنتخب البرتغالي تزوج سراً من شريكته.

وعادت جورجينا لنشر صور جديدة مرتدية فستانا باللون الأسود وظهر في يدها الخاتم الضخم مجددًا، وعلقت: "لا آخذ أي شيء على محمل شخصي، لأن لا شيء خارجيًّا يملك سلطة عليّ".

ويتطلع رونالدو إلى موسم مميز مع النصر، حيث يسعى أخيرًا إلى الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وهو لقب طال انتظاره منذ انتقاله إلى "العالمي" كلاعب حر في يناير 2023. وقد عزز النصر صفوفه بالتعاقد مع زميل رونالدو في المنتخب البرتغالي جواو فيليكس.

ومن المنتظر أن يخوض النصر مباراتين وديتين أخيرتين ضد ريو آفي وألميريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل أن يبدأ رسمياً موسم 2025-26 بمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الـ19 من أغسطس.