تصفيات يورو 2024: فوز إسبانيا يؤجل تأهل اسكتلندا.. وتركيا تصعق كرواتيا

وفي نفس المجموعة أنعشت النرويج فرصها بالتأهل إلى كأس أوروبا 2024 بعد اكتساحها منتخب قبرص 4 - صفر ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى في التصفيات.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب قبرص ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وتتصدر اسكتلندا المجموعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات بعد أن منيت بالهزيمة للمرة الأولى في التصفيات بينما تملك إسبانيا 12 نقطة من خمس مباريات والنرويج 10 من ست مباريات.

وستتأهل اسكتلندا إذا فشلت النرويج في الفوز على ضيفتها إسبانيا يوم الأحد.