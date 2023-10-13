تصفيات يورو 2024: فوز إسبانيا يؤجل تأهل اسكتلندا.. وتركيا تصعق كرواتيا
فاز المنتخب الإسباني على نظيره الاسكتلندي 2 - صفر يوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.
سجل ألفارو موراتا وأويان سانسيت هدفين في الشوط الثاني لتؤجل إسبانيا تأهل منافستها اسكتلندا بالفوز عليها، مما ترك اسكتلندا تنتظر وقتا أطول قليلا لحجز مكان في النهائيات.
وعزز الفوز سلسلة انتصارات إسبانيا على أرضها في تصفيات بطولة أوروبا إلى 25 مباراة يعود تاريخها إلى 2003، لكنهم شعروا بالإحباط في معظم فترات مباراة الليلة بسبب دفاع إسكتلندا الشجاع.
واعتقدت اسكتلندا أنها سجلت الهدف الافتتاحي في منتصف الشوط الثاني عندما هز سكوت مكتوميناي الشباك من ركلة حرة لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.
وفي نفس المجموعة أنعشت النرويج فرصها بالتأهل إلى كأس أوروبا 2024 بعد اكتساحها منتخب قبرص 4 - صفر ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى في التصفيات.
ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب قبرص ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.
وتتصدر اسكتلندا المجموعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات بعد أن منيت بالهزيمة للمرة الأولى في التصفيات بينما تملك إسبانيا 12 نقطة من خمس مباريات والنرويج 10 من ست مباريات.
وستتأهل اسكتلندا إذا فشلت النرويج في الفوز على ضيفتها إسبانيا يوم الأحد.
تركيا تصعق كرواتيا
وانفرد منتخب تركيا بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 بعد الفوز على كرواتيا بهدف نظيف.
سجل هدف منتخب تركيا، باريش ألبير يلماز، في الدقيقة 30.
منتخب تركيا بعد الفوز رفع رصيده إلى 13 نقطة محتلًا صدارة المجموعة الرابعة، وحل منتخب كرواتيا في المركز الثاني بـ10 نقاط.