غلايزر يفضلونه على العرض القطري.. ذا صن: راتكليف يقترب من الاستحواذ على مانشستر يونايتد

وسيسمح بيع النادي بهذه الطريقة استمرار الأخوان جويل وأفرام غلايزر في مانشستر يونايتد حيث سيحتفظان بنسبة جيدة من الأسهم حاليًّا، على أن يستحوذ راتكليف على ملكية النادي بالكامل بعد ثلاث سنوات.

وأشارت ذا صن إلى أن عرض السير راتكليف قد قيم 50% من أسهم النادي عند نقطة ستة مليارات جنيه إسترليني كقيمة كاملة لمانشستر يونايتد وهو عرض أعلى من العرض القطري الذي قيم النادي بخمسة مليارات جنيه إسترليني حسب ذا صن.

ويشمل عرض السير راتكليف استثمارات في البنية التحتية لنادي مانشستر يونايتد خاصة تحسين وتطوير ملعب أولد ترافورد.