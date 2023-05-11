غلايزر يفضلونه على العرض القطري.. ذا صن: راتكليف يقترب من الاستحواذ على مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن تطورات مهمة في صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المتوقع حسمها خلال أيام.
وحسب تقرير نشرته ذا صن ووصفته بالحصري، فإن السير راتكليف هو الأقرب لشراء نادي مانشستر يونايتد على حساب عرض الشيخ جاسم بن حمد.
وقالت ذا صن إن عائلة غلايزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد تُفضّل بيع نسبة الأغلبية في الأسهم للسير جيم راتكليف بدلاً من بيع النادي بأكمله للشيخ جاسم بن حمد.
وسيسمح بيع النادي بهذه الطريقة استمرار الأخوان جويل وأفرام غلايزر في مانشستر يونايتد حيث سيحتفظان بنسبة جيدة من الأسهم حاليًّا، على أن يستحوذ راتكليف على ملكية النادي بالكامل بعد ثلاث سنوات.
وأشارت ذا صن إلى أن عرض السير راتكليف قد قيم 50% من أسهم النادي عند نقطة ستة مليارات جنيه إسترليني كقيمة كاملة لمانشستر يونايتد وهو عرض أعلى من العرض القطري الذي قيم النادي بخمسة مليارات جنيه إسترليني حسب ذا صن.
ويشمل عرض السير راتكليف استثمارات في البنية التحتية لنادي مانشستر يونايتد خاصة تحسين وتطوير ملعب أولد ترافورد.
وتشهد صفقة بيع مانشستر يونايتد تقلبات عديدة منذ إعلان عائلة غلايزر استعدادها لبيع النادي إثر ضغوط جماهيرية كبيرة؛ ما وضع شكوكا حول جدية العائلة المالكة للنادي في التخلي عن أسهمهم فعليًّا.