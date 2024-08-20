بدأ الهلال الموسم الجديد بشكل لا يوجد أفضل منه بعد التغلب على منافسه الأقرب النصر وتحقيق لقب كأس السوبر السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكانت تلك البداية بمثابة رسالة تحذير لمنافسي الهلال كافة، أن ما قدمه الزعيم في الموسم الماضي ليس حالة استثنائية إنما رغبة مستمرة في السيطرة ولن تنتهي قريبًا.

لكن في الوقت نفسه لا يقف خصوم الهلال متفرجين، فالنصر يحاول أن يقوم ببعض خطوات الإصلاح، والأهلي يحاول دعم نفسه بالصفقات على الرغم من تأخرها، أما الاتحاد فهو أفضل من دخل سوق الانتقالات من الأندية السعودية، ولا يزال أمامه فرصة خلال الأيام المقبلة لتعزيز صفوفه بشكل أكبر.

من هو الفريق الذي يستطيع من بين كل هؤلاء أن يوقف الهلال ويكون المنافس الأبرز له في الموسم الجديد؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

النصر بعيد

لا يمكن أن تعول جماهير الكرة السعودية على النصر في محاولة إيقاف الهلال، فقد فشل العالمي على مدار أكثر من موسم ونصف لعب فيها أمام الزعيم في البطولات المتاحة في أن يحقق ولو فوزاً وحيداً عليه.

كما أن الظروف الحالية التي تحيط بالنادي بعد خسارة نهائي السوبر لا تبشر بعودة قوية قريبة، حتى وإن تناولت الصحف إمكانية ضم صفقات جديدة وتغيير المدير الفني، يبقى كل هذا مجرد حبر على ورق، وربما تتغير الأمور فقط إن جد جديد في شكل الفريق وعناصره، لكن إلى حين حدوث ذلك، سيبقى النصر هو الأبعد بين المنافسين كافة عن إيقاف الهلال.

الأهلي وصفقات قادمة

حتى الآن لم يضم الأهلي صفقات أجنبية بشكل رسمي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لكنه يحاول دعم نفسه بعدة أسماء في الأيام المتبقية من الانتقالات، من بينها إيفان توني نجم منتخب إنجلترا، وألكساندري لاعب وسط فلومينينزي البرازيلي، بالإضافة إلى عودة الحديث عن أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا مؤخرًا، هذا فيما يتعلق بالصفقات.

وعلى مستوى الأداء، فقد كان النادي الجداوي هو أحد أفضل من قدموا مستويات ونتائج خلال فترة الإعداد من بين الفرق الكبيرة.

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الاتحاد وأفضلية واضحة

كان الاتحاد هو أحد أفضل الفرق السعودية في التعامل مع سوق الانتقالات حتى الآن بعدما دعم نفسه بشكل ذكي في عدة مراكز ولا يزال الدعم مستمراً.

حيث ضم النادي الجداوي موسى ديابي على الجناح وحسام عوار في الوسط بالإضافة للحارس بردراغ رايكوفيتش، وهناك عدة أسماء محلية مميزة انضمت إليه مثل سعد الموسى وأحمد الغامدي وغيرهما.

بالإضافة إلى ذلك يملك الاتحاد أفضلية كبيرة على جميع الكبار هذا الموسم، حيث لا يلعب بطولة قارية وسيحصل نجومه على راحة أكبر حيث ستكون المنافسة بالنسبة لهم على المستوى المحلي فقط.