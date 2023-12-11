أندية تصوت للسماح ببيع حصة في رابطة الدوري الألماني

قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في ألمانيا صوتت اليوم الإثنين، لصالح السماح لمستثمر بالحصول على حصة في شركة الحقوق الإعلامية التابعة لرابطة الدوري المحلي.

ومن الممكن بيع ما يصل إلى 8% من الحقوق الإعلامية الخاصة برابطة الدوري، بقيمة تتراوح ما بين 900 مليون ومليار يورو (1.08 مليار دولار).

وأضافت المصادر، أن شركات "أدفنت" و"بلاكستون" و"سي.في.سي" و"ئي.كيو.تي.ئي" قدمت عطاءات غير ملزمة.