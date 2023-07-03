منتخب قطر يتأهل لدور الثمانية في الكأس الذهبية بالفوز على المكسيك
تأهلت قطر، المشاركة ببطاقة دعوة، إلى دور الثمانية في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف)، بالفوز 1-صفر بشق الأنفس على المكسيك، فجر الاثنين.
وسجل حازم شحاتة هدف المباراة الوحيد بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من مصعب خضر في الدقيقة الـ 27.
وجاء الهدف على عكس سير اللعب، ومن أول محاولة لقطر على المرمى، لتدفع المكسيك، التي ضمنت التأهل للدور التالي قبل حتى انطلاق المباراة، ثمن إهدار أكثر من فرصة سهلة بعد بداية هجومية.
ووفقا لإحصاءات موقع "الكونكاكاف"، فقد سددت قطر كرة واحدة فقط على المرمى طوال المباراة مقابل 25 تسديدة للمكسيك التي بلغت نهائي الكأس الذهبية قبل عامين، وفازت في أول جولتين بالنسخة الجارية.
وحققت قطر بذلك فوزها الأول في ثلاث مباريات بالمجموعة الثانية وأصبح رصيدها أربع نقاط وتحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن المكسيك، صاحبة الصدارة.
وفازت هندوراس 2-1 على هايتي وأصبح رصيدها أربع نقاط أيضا في المجموعة، لكن قطر تتفوق بفارق الأهداف.
وواصل المنتخب الأمريكي صاحب الأرض مشوار الدفاع عن اللقب وفاز 6-صفر على ترينيداد وتوباغو بفضل ثلاثية خيسوس فيريرا في الشوط الأول.
وأصبح رصيد الولايات المتحدة سبع نقاط في صدارة المجموعة الأولى وبفارق الأهداف عن جاميكا التي تفوقت 5-صفر على سانت كيتس ونيفيس.