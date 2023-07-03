منتخب قطر يتأهل لدور الثمانية في الكأس الذهبية بالفوز على المكسيك

تأهلت قطر، المشاركة ببطاقة دعوة، إلى دور الثمانية في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف)، بالفوز 1-صفر بشق الأنفس على المكسيك، فجر الاثنين.

وسجل حازم شحاتة هدف المباراة الوحيد بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من مصعب خضر في الدقيقة الـ 27.

وجاء الهدف على عكس سير اللعب، ومن أول محاولة لقطر على المرمى، لتدفع المكسيك، التي ضمنت التأهل للدور التالي قبل حتى انطلاق المباراة، ثمن إهدار أكثر من فرصة سهلة بعد بداية هجومية.