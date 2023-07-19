أندريه أونانا: أتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد

رغم أن مانشستر يونايتد لم يعلن بعد بشكل رسمي صفقة ضم الحارس أندريه أونانا، قادما من إنتر ميلان، إلا أن النجم الكاميروني خرج للحديث عن انتقاله للفريق الإنجليزي.

وارتبط أونانا بالفعل بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، الذي كان يبحث عن بديل مميز لرحيل حارسه الأساسي، ديفيد دي خيا.

وكان أونانا قد وافق على تفاصيل تعاقده الشخصية بعقد يمتد حتى عام 2028.

وقال أونانا في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء: "سأنتقل لدوري عظيم، ونادٍ عريق له تاريخ كبير مثل تاريخ إنتر، سأبدأ من الصفر وأقدم كل ما لدي لأظهر للجماهير من أكون".