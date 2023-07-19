أندريه أونانا: أتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد
رغم أن مانشستر يونايتد لم يعلن بعد بشكل رسمي صفقة ضم الحارس أندريه أونانا، قادما من إنتر ميلان، إلا أن النجم الكاميروني خرج للحديث عن انتقاله للفريق الإنجليزي.
وارتبط أونانا بالفعل بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، الذي كان يبحث عن بديل مميز لرحيل حارسه الأساسي، ديفيد دي خيا.
وكان أونانا قد وافق على تفاصيل تعاقده الشخصية بعقد يمتد حتى عام 2028.
وقال أونانا في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء: "سأنتقل لدوري عظيم، ونادٍ عريق له تاريخ كبير مثل تاريخ إنتر، سأبدأ من الصفر وأقدم كل ما لدي لأظهر للجماهير من أكون".
وأضاف: "أنا شخص يريد دائمًا خوض تحديات جديدة، اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولنادٍ مثل مانشستر يونايتد عرض لا يقاوم، وكل الأطراف أرادت أن تحدث الصفقة. أتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد".
وأردف: "أريد اتباع مسيرة أساطير النادي في حراسة المرمى مثل بيتر شمايكل، وإدوين فان دير سار، وديفيد دي خيا".
واستطرد: "اختياري من مانشستر يونايتد لحراسة مرمى الفريق يشعرني بالفخر، لمواصلة المشوار بعد هذه الأسماء، وأريد الفوز بألقاب جديدة مع ناديّ الجديد".
وكانت شبكة "ذا أتليتك" قد ذكرت في تقرير لها، أن يونايتد سيدفع 51 مليون يورو لإنتر لضم الحارس الكاميروني بالإضافة لأربعة ملايين أخرى كحوافز.
وسبق لأونانا اللعب تحت قيادة إريك تين هاغ مدرب يونايتد الحالي حينما كان الثنائي يعمل في أياكس.
وكان يونايتد يبحث عن ضم حارس بعد رحيل ديفيد دي خيا، إثر نهاية تعاقده بعد 12 عاما قضاها في صفوف النادي.