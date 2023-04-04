تقرير: زيدان يشترط طرد نيمار لتدريب باريس سان جيرمان
كشف موقع "footballespana" عن تطور جديد بشأن سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
ووفقا للموقع، فإن زيدان سيقدم طلبا أساسيا إذا تولى تدريب باريس سان جيرمان هذا الصيف.
ويبدو أن المدرب السابق لريال مدريد سيعود بالتأكيد لتدريب ناد قبل موسم 2023/2024، بعد الإبقاء على ديدييه ديشامب مدربًا للمنتخب الفرنسي.
وأكد "footballespana" أن تدريب فرنسا كان الهدف الأول لزيدان لكن بعد التجديد لديشامب يريد زيدان العودة لعالم الأندية، حيث يرتبط اللاعب السابق بالعودة لريال مدريد أو تدريب باريس سان جيرمان وخلافة كريستوف غالتييه.
وأشار الموقع إلى أنه من بين الطلبات التي من المحتمل أن يقدمها زيدان لباريس سان جيرمان التخلص من النجم البرازيلي نيمار، حيث يعتبر زيدان أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يسبب اضطرابا في الفريق.
ويتعافى نيمار حاليًا من جراحة في الكاحل، ويمتد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.
لكن زيدان سيكون حازمًا في إصراره على التخلص من مهاجم برشلونة السابق.
وانضم نيمار لباريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو، وبالتالي فإنه أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.