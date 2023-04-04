تقرير: زيدان يشترط طرد نيمار لتدريب باريس سان جيرمان

وأشار الموقع إلى أنه من بين الطلبات التي من المحتمل أن يقدمها زيدان لباريس سان جيرمان التخلص من النجم البرازيلي نيمار، حيث يعتبر زيدان أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يسبب اضطرابا في الفريق.

ويتعافى نيمار حاليًا من جراحة في الكاحل، ويمتد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.

لكن زيدان سيكون حازمًا في إصراره على التخلص من مهاجم برشلونة السابق.

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان صيف عام 2017 بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو، وبالتالي فإنه أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.