بولندا تعيّن مدربا جديدا بعد خلاف ليفاندوفسكي وبروبياش

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين يان أوربان مدربا جديدا للمنتخب ليحل محلّ ميخيل بروبياش الذي استقال في يونيو الماضي بعد خلاف بشأن قراره بسحب شارة القيادة من روبرت ليفاندوفسكي.

وأصبح أوربان خامس مدرب لبولندا منذ عام 2021، وكان سلفه بروبياش الأكثر استمرارية إذ قاد منتخب بلاده في 21 مباراة قبل الخلاف حول قراره بشأن شارة القيادة والذي أدى إلى رفض ليفاندوفسكي اللعب لبلاده طالما كان بروبياش مدربا.

وانتهت آخر مباراة للمنتخب تحت قيادة بروبياش بالخسارة 2-1 أمام فنلندا، لتحتل بولندا المركز الثالث في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2026، وهو ما يضع أوربان أمام بداية صعبة.

ويستهل يان أوربان (63 عاما) مشواره الدولي بمباراة بولندا أمام مضيفتها هولندا في الرابع من سبتمبر 2025.

وقال سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي في بيان: "نرى أن هذا الاختيار سيُمكن المنتخب من تطوير كامل إمكاناته. هدفنا هو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026".

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وبدأ أوربان، الذي خاض 57 مباراة كلاعب مع منتخب بولندا، مسيرته التدريبية في إسبانيا مع أوساسونا، الذي قضى فيه أغلب مسيرته كلاعب، إذ تولى تدريب فريق الشباب ثم الفريق الثاني للنادي.

وخاض أول تجربة له كمدرب لفريق أول في نادي ليجيا وارسو عام 2007، وخلال تلك الفترة، عمل أيضا كمدرب مساعد لمنتخب بولندا في بطولة أوروبا 2008. وفاز أوربان بلقب الدوري البولندي عام 2013 خلال فترته الثانية مع ليجيا.

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وكان آخر منصب سابق شغله أوربان مع نادي يورنيك زابجه الذي أقاله في أبريل الماضي لسوء النتائج.