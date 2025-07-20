لن تكون مثل مبابي.. ريال مدريد يصدم فينيسيوس جونيور

وجه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية للاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق في ظل توتر العلاقة بين الأخير وإدارة ناديه.

ولم يقدم اللاعب البرازيلي صاحب الـ 25 عاماً أفضل مستوياته مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي كما أنه لم يظهر بالصورة المتوقعة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة هدية تاريخية.. ريال مدريد يكافئ أردا غولر

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027 بعدما انضم للفريق الإسباني قادماً من فلامنغو البرازيلي في يوليو 2018.

ولعب النجم البرازيلي 322 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 106 هدفاً وقدم 83 تمريرة حاسمة.

أخبار ذات علاقة تم رصده.. فينيسيوس جونيور يدخل في علاقة جديدة

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد ترفض تماماً فكرة مساواة فينيسيوس على صعيد راتبه السنوي الذي يتقاضاه بزميله الفرنسي كيليان مبابي هداف الفريق.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في صيف 2024 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب تقارير صحفية فإن مبابي يتفوق بشكل كبير على فينيسيوس جونيور في إجمال الراتب في ظل احتواء عقد مبابي على بنود إضافية تقدر بقيمة راتبه حال تحقيق بطولات معينة وتسجيل عدد معين من الأهداف وهو ما يجعل راتبه هو الأعلى داخل الفريق.