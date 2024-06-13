قبل انطلاق يورو 2024.. الاتحاد الإنجليزي يحذر المسيئين للاعبي إنجلترا
قبل بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في ألمانيا، غدًا الجمعة، قال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن الاتحاد سيقدم تمويلًا للشرطة لمساعدتها في ملاحقة الأشخاص الذين يوجهون إساءات إلى لاعبي منتخب إنجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي قضائيًّا.
وتعرض بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجيدون سانشو لإساءات عبر الإنترنت بعد إهدارهم ركلات ترجيح في خسارة إنجلترا 3-2 أمام إيطاليا في نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية.
وفي عام 2022، حُكم على مراهق بريطاني بالسجن لمدة ستة أسابيع بتهمة توجيه إساءة عنصرية إلى راشفورد بعد نهائي البطولة، وعاقبت محكمة بالسجن 10 أسابيع رجلًا وجَّه إساءة عنصرية للاعبين الثلاثة خلال بث مباشر عبر فيسبوك.
وقال بولينغهام لوسائل إعلام بريطانية: "ما فعلناه في السابق هو جمع كل البيانات، والتي كانت في الواقع مجموعة أدلة لتقديمها للشرطة من أجل القيام بالملاحقة القضائية.
"لكن هذه المرة تحركنا إلى مرحلة أبعد إذ نمول بالفعل وحدة داخل الشرطة البريطانية ستتولى بعد ذلك مقاضاة المخالفين".
وقال بولينغهام إن التمويل سيكلف خزينة الاتحاد الإنجليزي نحو 25 ألف جنيه إسترليني (31952 دولارًا)، لكنه أضاف أن المبلغ قد يتغير بناء على عدد الملاحقات القضائية.
وتبدأ إنجلترا مسيرتها في البطولة ضمن المجموعة الثالثة بمواجهة صربيا الأحد المقبل، ثم تلتقي مع الدنمارك في الـ20 من يونيو وسلوفينيا في الـ25 من يونيو.