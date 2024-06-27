الخلود السعودي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي المصري

وقال الصحفي عبد الحكيم أبو علم عبر برنامج "الهدف" بقناة "أون تايم سبورتس2" إن الأهلي تلقى بالفعل عرضًا رسميًّا يشمل مبالغ مالية من جانب نادي الخلود السعودي للتعاقد مع الدولي المالي أليو ديانغ.

وأضاف:" الخلود أبدى اهتمامًا في وقت سابق بفكرة التعاقد مع الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو ولكنه لم يتقدم بعروض مالية، إلا أن المفاجأة أن النادي السعودي تحرك بشكل رسمي لضم ديانغ وليس تاو".

وتابع:" الأهلي قدم مطالب مالية ردًّا على عرض الخلود السعودي، وهناك ترحيب بفكرة رحيل ديانغ حال التوصل لاتفاق مالي مناسب في الفترة القادمة".