الخلود السعودي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي المصري
تقدم نادي الخلود السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع أحد لاعبي الأهلي المصري في الموسم المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري.
ويسعى الأهلي لملاحقة بيراميدز متصدر ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي.
ويحتل الفريق الأحمر حامل اللقب المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بينما يتصدر بيراميدز برصيد 62 نقطة من 25 لقاء.
وقال الصحفي عبد الحكيم أبو علم عبر برنامج "الهدف" بقناة "أون تايم سبورتس2" إن الأهلي تلقى بالفعل عرضًا رسميًّا يشمل مبالغ مالية من جانب نادي الخلود السعودي للتعاقد مع الدولي المالي أليو ديانغ.
وأضاف:" الخلود أبدى اهتمامًا في وقت سابق بفكرة التعاقد مع الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو ولكنه لم يتقدم بعروض مالية، إلا أن المفاجأة أن النادي السعودي تحرك بشكل رسمي لضم ديانغ وليس تاو".
وتابع:" الأهلي قدم مطالب مالية ردًّا على عرض الخلود السعودي، وهناك ترحيب بفكرة رحيل ديانغ حال التوصل لاتفاق مالي مناسب في الفترة القادمة".
وانضم أليو ديانغ إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادمًا من مولودية العاصمة الجزائري.
وأسهم اللاعب المالي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات أعوام 2020 و2021 و2023 و2024 كما شارك مع الأهلي في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 3 مرات.