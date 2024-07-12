أنصفت محكمة ألمانية اللاعب المغربي أنور الغازي الذي طرده ناديه ماينز 05 الألماني بعد إعلانه مساندته للشعب الفلسطيني في صراعه مع الجيش الإسرائيلي في أواخر العام 2023.

وذكرت تقارير إخبارية إن إدارة ماينز 05 قررت طرد لاعب الفريق الأول أنور الغازي بسبب ما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات عن الحرب بين إسرائيل وفلسطين وإشادته بحركة حماس.

وعدّت هيئة المحكمة أن طرد الغازي (29 عامًا) كان أمرًا غير عادل، ما يعني إجبار نادي ماينز على دفع راتب اللاعب طيلة الأشهر التسعة منذ الاستغناء عنه في 3 نوفمبر 2023، ويبلغ إجمالي هذا المبلغ 1.7 مليون يورو وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن قاضي محكمة العمل في ألمانيا.

كما تضمن قرار المحكمة السماح للمهاجم بالعودة إلى النشاط في النادي في انتظار أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتسوية أمر انتقاله إلى نادٍ آخر.

ونقلت المصادر ذاتها أن نادي ماينز 05، الناشط بدوري الدرجة الأولى الألماني، سيدرس قرار القضاء الألماني، قبل أن يقرر ما إذا كان سيستأنف الحكم أم لا.

وكان الغازي، الذي انتقل إلى ماينز الألماني قادمًا من بي أس في أندهوفن الهولندي، رفع شعارات ومنشورات على منصات التواصل يعلن فيها مساندته للفلسطينيين في الصراع مع إسرائيل.

و في 3 نوفمبر 2023، قرر النادي طرد لاعبه وإيقافه عن النشاط بعد منشور على موقع إنستغرام أعرب فيه عن دعمه للفلسطينيين.

ورد اللاعب المغربي بمنشور آخر قال فيه: "قف إلى جانب الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".

وأضاف في منشور آخر أنه لم يندم على أي شيء قام به لدعم القضية الفلسطينية وفق تعبيره.

يشار إلى أن الغازي مولود في هولندا ويحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، فيما كان اختار في عام 2015 الدفاع عن ألوان منتخب الطواحين وخاض معه مباراتين.