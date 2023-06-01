رسميا.. غالتييه يعلن رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمون فوت.

وأبلغ غالتييه الصحفيين، "حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".

وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادمًا من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.