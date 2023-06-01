ميسي
ميسي

رسميا.. غالتييه يعلن رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان

ميسي يغادر باريس سان جيرمان بعد موسمين من انضمامه للفريق.
رويترز
رويترز

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمون فوت.

وأبلغ غالتييه الصحفيين، "حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".

وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادمًا من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.

ميسي
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وأضاف غالتييه: "في هذا العام شكل جزءا مهما من الفريق، إنه متاح دائما ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده".

وتابع: "كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم".

وظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لرويترز أن بطل العالم تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

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