ملخص وأهداف ورجل مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا 2024

تأهل منتخب هولندا إلى نصف نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بفوز مثير على تركيا بنتيجة 2-1 مساء السبت في ختام منافسات ربع نهائي النسخة الحالية المقامة في ألمانيا.

وأحبط منتخب الطواحين مغامرة الأتراك بعد مباراة مثيرة تأهل من خلالها المنتخب الهولندي إلى نصف النهائي.

وضرب منتخب هولندا موعدًا مع إنجلترا بهذا الفوز في نصف النهائي بين يلعب منتخب فرنسا ضد إسبانيا.

ويستحق المدافع ستيفان دي فري نجم هولندا لقب رجل المباراة بعد تألقه وتسجيله هدف التعادل.

وتقدم "إرم نيوز" ملخص لأبرز أحداث ولقطات مباراة تركيا وهولندا في ربع نهائي يورو 2024:

انطلاق المباراة

الدقيقة 1: محاولة من ديباي بتسديدة فوق العارضة

الدقيقة 6: محاولة هولندية عن طريق كودي جاكبو الذي سدد بعيدا عن المرمى

الدقيقة 8: تسديدة من منتخب تركيا فوق العارضة

الدقيقة 11: دفاع تركيا يبعد انطلاقة سريعة من جاكبو

الدقيقة 21: تسديدة لمنتخب تركيا تصطدم باللاعب فان دايك

الدقيقة 35: منتخب تركيا يتقدم بهدف عن طريق ساميت أكايدين بصناعة أردا غولر

احتفال ساميت أكايدين بالسجود عقب تسجيله هدف التقدم

الدقيقة 45+1: مراوغة رائعة من أردا غولر

نهاية الشوط الأول بتقدم تركيا بهدف دون رد

انطلاق الشوط الثاني للمباراة

الدقيقة 50: فرصة ضائعة لمنتخب هولندا بضربة رأس بجوار القائم

الدقيقة 55: تسديدة قوية من أردا غولر ردها القائم

الدقيقة 65: فرصة خطيرة لمنتخب تركيا يبعدها دفاع هولندا

الدقيقة 70: منتخب هولندا يدرك التعادل عن طريق ستيفان دي فري

الدقيقة 76: منتخب هولندا يحرز هدف التقدم عن طريق ميرت مولدر في مرماه بالخطأ

الدقيقة 85: منتخب تركيا يهدف فرصتين للتعادل في لعبة واحدة بتألق دفاعي هولندي

الدقيقة 88: حارس تركيا ينقذ فرصة الهدف الثالث لهولندا

الدقيقة 90+1: حارس هولندا يبعد فرصة محققة بإنقاذ خيالي

نهاية المباراة بفوز منتخب هولندا بنتيجة 2-1

أردا غولر يغادر باكيا بعد خسارة المباراة

ستيفان دي فري يفوز بجائزة رجل المباراة